Cristina Porta ha ejercido una noche más como colaboradora de 'Secret Story'. La periodista ha acudido al plató para dar su opinión sobre los concursantes y allí se ha encontrado con Elena, la segunda expulsada del programa, un momento que ha querido aprovechar para reprocharle todo lo que dijo sobre ella y Luca Onestini durante su paso por la casa de los secretos. A la periodista no le pareció nada bien que la sevillana hablase sobre su relación en el concurso para tacharla de "carpetazo".

"Dijo que éramos un carpetazo, que no teníamos miradas, que no sentíamos nada...", ha explicado Cristina Porta reconociendo que ella ya le ha pedido perdón a través de sus redes sociales. Sin embargo, no ha querido perder la oportunidad de darle un 'toque de atención' en directo para que no vuelva a juzgar ninguna relación. "Te has buscado una enemiga muy buena porque prefiero un perdón a una pelea. Intentemos no opinar ni juzgar relaciones ajenas", le ha pedido.

Telecinco

Además, ha aprovechado para recordarle que ella nunca ha tachado de "falsa" su relación con Alberto. "Lo que está en el corazón de Alberto y Elena está en el corazón de Alberto y Elena y lo que está en el corazón de Luca y de Cris está en el corazón de Luca y de Cris", ha sentenciado dejándole claro que nadie puede saber lo que está sintiendo cada persona.

Por su parte, Elena ya se pronunció sobre este asunto en sus redes sociales pidiendo perdón públicamente por sus palabras. "Tengo que admitir que el comentario hacia Cristina y Luca fue muy injusto y estaba fuera de lugar. Mis disculpas hacia la pareja y fans", escribió a través de su cuenta de 'Twitter'. Una declaración con la que siente que ya lo dijo todo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tengo que admitir que el comentario hacia Cristina y Luca fue muy injusto y estaba fuera de lugar. Mis disculpas hacia la pareja y fans #CrisLu4F — E L E N A (@_elenushkaaa) February 4, 2022

Toñi Moreno ha aprovechado esta disputa para preguntarle a Cristina Porta en qué punto se encuentra ahora su relación con Luca. "¿Seguís viento en popa a toda vela?", le ha preguntado la presentadora. Una cuestión a la que la ex concursante ha contestado con un rotundo "claro" y es que ha explicado que "en el corazón de Luca está Cris y en el de Cris está Luca", unas palabras con las que deja claro que su relación está más fuerte que nunca.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io