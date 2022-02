Rafa parece haber encontrado en Laila y Nissy una nueva fuente de apoyo. Tanto él como Álvaro se han acercado mucho a las gemelas, y es que parecen tener una relación muy especial ahora con ellas, un cambio que ha provocado que Alatzne y Carmen muestren su enfado con sus compañeros, y es que no comprenden que ahora se lleven bien con ellas. "Me parece bastante patético, las está usando como estrategia", ha indicado Alatzne haciendo referencia al cambio de actitud de Rafa.

Durante una de las fiestas de la casa de los secretos Nissy y Laila disfrutaron bailando y cantando con Rafa y Álvaro. Los cuatro se quedaron solos disfrutando de la fiesta mientras Carmen terminaba completamente derrumbada al verlos, y es que Rafa ya confesó que para él Laila es la concursante más guapa de la casa. "No entiendo su actitud bailando cuando nunca ha querido hacer nada de eso", ha estallado la cordobesa al verlos.

Por su parte, Rafa, consciente de que a Carmen no le estaba sentando nada bien que él tuviese ahora una gran relación con las gemelas, ha dejado claro que no piensa dejar de hablarles. "De Carmen no me lo esperaba, pues una menos. Yo mientras tenga una persona con la que hablar...", ha indicado reconociendo que le sorprendía mucho ver cómo se había enfadado con él por el hecho de hablar con Laila.

Finalmente, después de pasar una noche muy tensa, la cordobesa decidía buscar a Rafa para hablar con él y mostrarle su enfado. Carmen le ha reconocido que no le gusta nada que ahora pase tanto tiempo con Laila, y es que siente que le ha dejado completamente de lado por ella. "Te encanta estar conmigo pero si viene ella te vas", le ha reprochado visiblemente dolida por su actitud.

Por su parte, Rafa le ha dejado claro que si hay alguien importante en la casa de los secreto para él es ella. El concursante le ha confesado que es su "intocable" y que no quiere separarse de ella. "Da igual que te diga que te tengo cariño, no me vas a creer", le ha indicado él mostrando su frustración al ver que la cordobesa mostraba sus dudas sobre todo lo que estaba diciendo.

Pese a todo, parece que esta conversación ha servido para que vuelvan a acercar posturas y juntos se han fundido en un gran abrazo. "Aunque nos enfademos, me tienes que dejar que siempre te huela el pelo", le ha dejado el concursante, que no ha dudado en esperarle mientras ella se duchaba para irse juntos a dormir.

