Carmen no puede disimular el malestar que le produce que Rafa esté cada vez más cerca de Laila. En un primer momento, la concursante de 'Secret Story' parecía estar celosa de la amistad que tenía con Alatzne. Sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente. El concursante ya no habla tanto con la vasca, y es que ahora parece haber encontrado una mayor afinidad en la gemela. Una relación que a Carmen cada día parece molestarle más.

Desde que Rafa comenzó a hablar con Laila los enfrentamientos entre ambos han aumentado. Ahora, cuando parecía que estaban pasando por uno de sus mejores momentos después de que ambos se dedicasen bonitas cartas de amor, las cosas han vuelto a cambiar, y es que el concursante ha decidido no responder cuando su compañera le ha preguntado si se sentía atraído por Laila.

Telecinco

A pesar de que Carmen ha negado en todo momento sentir celos de la relación que su compañero tiene con Laila, lo cierto es que ya le ha indicado en más de una ocasión que no le gusta nada que esté con ella, y es que cada día se siente más apartada. "No la soporto y le estamos dando protagonismo... No me interesa la vida de ella y no quiero darle bombo. No es sano lo que le hace a su hermana. Le tengo asco...", le explicaba a Rafa asegurándole que sentía que lo único que quería era separarles.

Unas declaraciones con las que él no está del todo de acuerdo, y es que siente que le está cogiendo demasiada "ojeriza". Sin embargo, esto no ha impedido que ella siga cargando contra la concursante. "Es chusma. Tengo ganas de discutir con ella para que se aleje de mí", le ha reconocido a su compañero. Unas declaraciones que él ha intentando frenar pidiéndole que se callase.

Telecinco

Pese a los intentos de tranquilizar a su compañera, ella no ha dejado de desvelar lo que piensa de Laila. "En la calle, si estuviese con mis amigos y estuviésemos todos, la estaría acuchillando todo el rato. Estaría metiéndome con ella, riéndome de ella, sacándola de quicio... No la soporto, es una provocadora. Está vacía de mente, su cerebro está hueco. Le tengo unas ganas...", ha desvelado.

Sin duda, unas declaraciones que no han sido bien vistas en las redes sociales, y es que algunos de los seguidores del programa no han dudado en pedir su expulsión disciplinaria por su actitud.

