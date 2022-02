En 'Secret Story' ya han comenzado a surgir los primeros roces. Lo cierto es que son tantas las peleas que se han vivido dentro de la casa que Carlos Sobera se ha visto obligado a intervenir. Pero en medio de tanta tensión también ha dado tiempo para que surjan los primeros romances. La primera pareja que ha habido en la casa de los secretos es la formada por Alberto y Elena que ya se han atrevido incluso a hacer el primer 'edredoning' del concurso.

Sin embargo, parece que no son los únicos que han encontrado el amor dentro de la casa de los secretos. Álvaro ha decidido sincerarse en el Cubo reconociendo que está sintiendo cosas por su amiga Carmen. "Necesito tiempo para asimilar lo que estoy sintiendo por ella, de momento no sé catalogarlo", ha reconocido temiendo que en algún momento ella pueda llegar a abandonar 'Secret Story'... y una vez asimilado se lo ha contado a ella, pero la cosa no ha salido como él esperaba.

Carmen no podía creerse lo que estaba oyendo, y después de dejarle hablar, alucinando, le ha dicho que sus sentimientos no son recíprocos, pero que quiere tenerle a su lado "como amigo" sin que nada cambie entre ellos, y que por nada del mundo quiere verle triste: "Me di cuenta de que llegabas a un sitio y mirabas a todos menos a mí", le decía ella, algo que se puede achacar perfectamente a la vergüenza, y ahora todo ha tomado sentido para ella, porque no se había enterado de nada hasta ese momento: "¿Pero desde cuándo estás así? Poco más y me entero la última", ha querido saber, pero Álvaro ha mentido como un bellaco a pesar de que lleva así varias semanas sus sentimientos hacia Carmen los conocían muchos de sus compañeros : "Ellos solo lo saben desde hoy". Al final, él se ha quedado con las ganas, pero han decidido sellar su amistad con un abrazo, si bien a Carmen le está costando asimilar que no tiene con su amigo la amistad que ella creía. ¿Se sentirá ahora incómoda Carmen? ¿Romperán esos sentimientos su relación de amigos?

Una noche juntos

A Álvaro parecía que los astros se le alineaban hace sólo unos días, y con el asalto de Lydia Lozano a la casa podía pasar una noche con Carmen. Cada uno en su lado, eso sí, pero al quedarse sin colchones tuvieron que improvisar, y él y la cordobesa dormían dormir juntos en los sofás del salón. Él fue todo un caballero y le dejó el sitio más cómodo, y no sólo eso: a mitad de la noche, tuvo el detallazo de levantarse y echarle una de sus mantas por encima. ¡Qué bonito!

Antes de todo aquello, el concursante reconocía en El Cubo que ahora no se imagina su estancia dentro de la casa sin su compañera, y es que se ha convertido en un pilar fundamental. "Me recuerda mucho a una persona que quise muchísimo, una persona que he amado con locura", ha indicado. Sin embargo, por aquel entonces decía que no le iba a confesar sus verdaderos sentimientos a ella porque creía que no tenía ninguna posibilidad. "Parezco un turrón, ¿dónde voy yo? No voy a hacer nada por miedo", explicaba.

Álvaro no podía evitar derrumbarse al reconocer que siente que, físicamente, no cree que pueda llegar a atraerle nunca. "Siento que no tengo derecho a enamorarme, me cuesta mucho. Es el único aspecto de mi vida que por circunstancias nunca puede surgir", reconocía, confesando que para él su mayor premio sería poder sentir que alguien puede sentir esas cosas por él.

Sin embargo, parece tener claro que en estos momentos a Carmen quien de verdad le gusta es Rafa. "Siento envidia pero me alegraría de que estuviesen juntos porque sé que puede hacerle feliz", indicaba reconociendo que no es la primera vez que le pasa que la chica que le gusta se fija en otro.

