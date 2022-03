Carmen ha sido expulsada de forma disciplinaria de 'Secret Story' justo cuando comenzaba a avanzar en su relación con Rafa. Poco antes de su salida, ambos se habían dado su primer beso durante una prueba, un gesto con el que parecía que comenzaban sentir algo más el uno con el otro. "Besa muy bien, habría tenido más", reconocía en ese momento el concursante a sus compañeros dejando claro que él se quedó muy sorprendido porque se esperaba que ella le diese solo un "pico".

Sin embargo, mientras que él reconocía que le había gustado y se había quedado con ganas de más, ella prefería no decir nada. Ahora, tras su salida, Carmen ha decidido sincerarse con Toñi Moreno para explicar qué siente. "Besa muy bien. No puedo decir que me gusta porque no lo sé ni yo", ha indicado visiblemente contenta tras ver el momento que compartieron ambos.

Telecinco

"Puede haber algo más que amistad pero… Sentí pero no mucho, a lo mejor porque fue muy rápido", ha explicado reconociendo que eso es lo que le hace pensar que no está enamorada de él. Pese a todo, ha explicado que ya le está echando mucho de menos, y es que tenía mucha complicidad con Rafa. "Tengo sentimientos encontrados, avanzamos dos pasos y retrocedemos 20".

Rafa confiesa querer a Carmen pero califica de "tóxica" su relación

El concursante ha explicado en el Cubo delante de sus compañeros y con la cordobesa escuchando en plató, lo que ya le había confesado a Laila en privado: que su relación con ella le parecía muy tóxica. "No le quería decir nada porque sabía que se iba a poner mal pero me parecían comportamientos celosos y tóxicos y posesivos", ha reconocido dejando a su compañera en plató completamente en 'shock'.

El concursante ha reconocido que era imposible estar 24 horas con la misma persona. "Justo hablaba con las dos personas que se lleva peor. Intentaba calmarla per hoy ha pasado que ha pasado y ya está", ha explicado visiblemente dolido tras saber que ya no podrá seguir compartiendo más momentos con ella dentro de la casa de los secretos.

Telecinco

Sin embargo, pese a todo ha reconocido que, aunque le parecía tóxico, le merecía la pena por el gran cariño que sabe que ambos se tienen. "Cuando ha vio que me quedaba solo decidió apostar por mí y vi cómo me apoyo y estuvo conmigo. Eso vale más que el resto, le quiero muchísimo", ha reconocido.

Telecinco

Por su parte, Carmen ha dejado claro que ella nunca ha sentido celos de Laila ni siente que haya tenido una actitud posesiva con Rafa. "No le he impedido estar con ella. De hecho, las últimas veces le decía que se fuese con Laila", ha indicado dejando claro que ella lo único que no quería era estar los tres juntos porque se vivían situaciones tensas. "Ni le acaparo ni nada, yo le dejo ser libre", ha sentenciado.

