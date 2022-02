Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

'Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

Toñi Moreno ha mostrado su enfado al anunciar que dos concursantes de 'Secret Story' han realizado un acto vandálico dentro de la casa. La presentadora ha explicado que Rafa y Carmen han destrozado una de las mesas que hay en la casa de los secretos, una acción que va ha tenido graves consecuencias tanto para ellos como para el resto de sus compañeros. "Es la casa de todos y tienen el compromiso de cuidarla", ha indicado la Voz del concurso dejando claro que esta acción no iba a pasarse por alto.

Por su parte, la presentadora se ha mostrado muy dura con ellos dejando claro que le parece "inaceptable" lo que han hecho. Un enfado que ha ido en aumento después de ver cómo Rafa y Carmen se reían al ver las imágenes. "Dónde está la gracia Rafa y Carmen? ¿Me lo podéis explicar? No sé si habéis entrado en 'La casa de los secretos' o en una guardería", ha explicado.

Telecinco

La presentadora ha dejado claro que no serán los únicos que se vean perjudicados por esta acción. "¿Sabéis lo peor? Lo más penoso de todo esto es que esto va a tener consecuencias, y no os afectara solo a vosotros sino al resto de los compañeros", ha desvelado. Tras esto, ha explicado que la organización ha decidido retirarles el 20% del presupuesto de la prueba semanal. Una noticia que hará que esta semana sea muy dura para ellos, sobre todo tras saber que no han conseguido superar la prueba semanal que les permite tener unos mayores ingresos.

Telecinco

Por su parte, Carmen se ha enfrentado a todos sus compañeros y a la organización recalcando que ella en ningún momento estuvo de acuerdo con Rafa y no escribió nada en la mesa del comedor, asegurando que en más de una ocasión le pidió que parase.

