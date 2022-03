Los participantes de 'La casa de los secretos' han sido convocados en la tarde del domingo para comunicarles una decisión de última hora de la dirección: la expulsión disciplinaria de Carmen, que estaba nominada, de la casa de Guadalix. Su compañera ha abandonado el concurso por una "conducta intolerable", tal y como ha anunciado una voz en off al resto de participantes de esta edición de anónimos. Aunque no se han detallado los motivos que han llevado directamente a esta expulsión, todos los participantes han asentido al conocer la decisión sin rechistar y sin sorpresas.

Y es que esto se producía tan solo unas horas después de que Carmen y Laila se enzarzaran en una bronca a cuentas de la suciedad en el baño. La estudiante de matemáticas señalaba a la secretaria como responsable, quien tachó a su compañera de "maleducada". La discusión subió mucho de tono y Carmen la tomó con los botes de jabón de ducha arrojándolos al suelo mientras despotricaba de su compañera.

Secret Story

Aunque nadie la ha cuestionado, sí ha habido una persona que ha sufrido esta decisión: Rafa, quien estaba empezando a construir una bonita historia con ella: el vínculo es "real, yo la quiero mucho", señalaba. Álvaro siente mucha lástima por Rafa, "considero que de verdad se gustan, no hay nada más bonito que encontrar el amor".

Así, Rafa se ha mostrado caído toda la tarde a pesar de los intentos de sus compañeros de animarle. Incluso Laila, la otra protagonista de la bronca que ha podido ser el detonante de la decisión, no ha dudado en pedirle perdón, a lo que él ha contestado que "no es culpa tuya". Y es que, el joven asegura que "lo veía venir y por eso intentaba que se tranquilizase" aunque no lo haya conseguido. Eso sí, espera que se vean fuera para continuar lo que podría ser una futura relación.

