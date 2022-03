Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

El abandono voluntario de Kenny y la expulsión disciplinaria de Carmen han hecho que en 'Secret Story' decidan que una nueva concursante entre en la casa de los secretos. De esta forma, Sara Cruz se ha convertido en participante de pleno derecho, una entrada sorpresa que ha dejado completamente de piedra al resto de sus compañeros. La joven, de 20 años es estudiante de Marketing, viene de Santa Cruz de Tenerife y ha sido Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. "Soy una persona carismática y divertida", ha indicado en su vídeo de presentación.

Carlos Sobera ha indicado que lo único a lo que no tendrá derecho es a participar en el juego de los secretos. Por su parte, ella ha reconocido que prefiere no dejarse llevar por lo que ha ocurrido hasta ahora en el programa. "Prefiero no juzgar por lo que se ve en el exterior. Igual solo se te da una vez en la vida vengo con muchas ganas de disfrutar y de ver a mis compañeros. Me parecen muy guapos y muy guapas".

Telecinco

En cuanto a si alguien le ha llamado la atención dentro de la casa de los secretos, la joven ha reconocido que entra soltera y que ella no quiere guiarse por el físico. "Soy más de conocer a las personas", ha indicado sin querer aclarar si hay alguien que ya le haya gustado.

Por el momento, parece que ha conseguido causar una buena impresión entre sus compañeros, que se han quedado completamente sorprendidos al descubrir que hay una nueva participante en la casa de los secretos. Uno de los que parece haberse puesto más feliz con su entrada ha sido Álvaro, que no podía evitar reírse al verle. Una de las más preocupadas por esta entrada podría ser Marta, que ya durante esta semana le había pedido fidelidad a Adrián en caso de que entrase una nueva participante, ¿supondrá la llegada de Sara un problema en su relación?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io