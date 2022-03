Laila y Carmen han vuelto a reencontrarse en el plató de 'Secret Story' tras la tensa discusión que protagonizaron en la casa de los secretos y que terminó con la expulsión disciplinaria de la cordobesa. Las ex concursantes han repasado cómo ha sido su relación dentro del concurso y han terminado protagonizando un nuevo enfrentamiento, dejando claro que no es posible ningún tipo de reconciliación entre ellas.

Nada más entrar en plató, Laila ha cargado contra su ex compañera de concurso asegurando que le parece una persona "mala". Además, ha confesado que está segura de que todos los problemas que han surgido entre ellas han sido por culpa de que ella "estaba celosa de su relación con Rafa".

Telecinco

Tras esto, Toñi Moreno ha indicado que debían intentar definirse la una a la otra sin decir una serie de palabras. Un juego que a Carmen no le ha sentado nada bien, y es que ha terminado sintiéndose acorralada. "¿Me puedo ir a sentar? Estoy flipando. ¿Qué es esto? ¿Una encerrona? No lo estoy entendiendo", ha confesado visiblemente molesta por todo lo que estaba sucediendo en plató.

Finalmente, mientras que la cordobesa ha terminado definiendo a Laila como una persona que "acuchilla a otras por detrás", Laila ha explicado que para ella Carmen es una "envidiosa". Sin duda, una palabra que no ha sentado nada bien a la ex concursante, que ha recalcado que ella nunca ha tenido celos de la relación que ella tenía con Rafa. Un rifirrafe que han mantenido durante toda la noche.

