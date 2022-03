Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

El pasado domingo Tom Brusse entraba en la casa de los secretos junto a Víctor Sandoval y Miriam Saavedra para convivir con los concursantes de 'Secret Story' hasta el día de la final. Antes de emprender esta nueva aventura, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' dejó claro que ahora está muy feliz y enamorado de su chica, a la que conoció durante un 'reality' francés. De esta forma, aseguró que no tendría nada con nadie de la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, sus compañeros comienzan a dudar debido al gran 'tonteo' que mantiene con una de las participantes.

La complicidad que existe entre Tom Brusse y Sara, la concursante canaria que ha sido la última en incorporarse a 'Secret Story', es más que evidente. Ambos no dejan de compartir tiempo juntos y ella ya ha reconocido que él le gusta. "He dicho que me atraes y si estuvieras soltero, daría más de mí...Me dejaría llevar más y te conocería más en todos los sentidos...sería más pícara", le ha llegado a reconocer.

Por su parte, el ex de Melyssa ha dejado claro que tiene muy presente a su novia, que se llama igual que ella. Unas palabras que no concuerdan del todo con sus acciones y es que no dejan de compartir tiempo juntos dándose caricias, jugando y 'tonteando'. De hecho, al saber que la canaria no cree en el amor, Tom Brusse se ha ofrecido como voluntario para "ayudarle a creer de nuevo".

El ex concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que es una persona que le parece muy guapa y se ha sorprendido al ver que ella ya ha reconocido en el 'Cubo' que le atrae. "Yo tengo el corazón y si alguien me dice que le atraigo yo puedo caer..., pero no voy a caer", ha indicado. Unas palabras que parece que Sara no ha llegado a creerse del todo. "Tú estás malito de la cabeza".

Por su parte, Víctor Sandoval ha decidido intermediar entre ellos asegurando que ve mucha química entre los dos y no ha dudado en preguntarles si creen que podría pasar algo entre ellos en la casa de los secretos. Una cuestión a la que Sara ha respondido asegurando que él es una persona que le gusta, aunque no tendría una hora sin cámaras. Por su parte, Tom pese a confesar que le parece muy guapa, ha preferido no responder a si tendría algo con ella en el concurso.

De esta forma, parece que Tom Brusse está cada día más cerca de la canaria a pesar de haber asegurado en más de una ocasión dentro de la casa de los secretos que él "ha madurado" y ya no es el de antes. Unas palabras que parece no creer del todo el resto de concursantes y famosos que hay dentro de la casa, ya que están convencidos que entre los dos hay algo más que una amistad.

Sarah Lopez, actual pareja de Tom Brusse

Antes de entrar en la casa de los secretos el ex concursante de 'Supervivientes' aseguró que ya no está soltero, y es que ha vuelto a encontrar el amor en un 'reality'. "Ya no estoy soltero. Se llama Sara y la conocí en el reality francés que hice", explicó asegurando que ahora está muy feliz junto a ella y no tiene ojos para nadie más.

Un amor del que ha presumido en más de una ocasión en sus redes sociales, donde llegó a reconocer que había sido algo "inesperado", ya que en un primer momento "no se gustaron físicamente". A través de una publicación de 'Instagram', Tom Brusse reconoció que el amor entre ellos surgió después de conocerse "internamente", lo que hizo que lo vea como un amor más fuerte.

