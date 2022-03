Cristina Porta ha vuelto a vivir una noche muy tensa en el plató de 'Secret Story' tras protagonizar un nuevo enfrentamiento con Nissy. Todo ha comenzado después de que la ex concursante estallase contra la periodista en plató atacándole con temas personales, y es que ha terminado echándole en cara que está "amargada" por su ruptura con Luca Onestini. "Me dijiste que él nunca querría estar con una persona como yo pero mira, contigo tampoco", le ha indicado.

Unas palabras que han indignado a Cristina Porta, que ha intentado contenerse para no estallar contra ella contestándole solo a lo que había dicho sobre el concurso, criticando su paso por la casa de los secretos. Sin embargo, Nissy y su hermana no han dejado de cargar contra ella. Laila ha decidido intervenir para echarle en cara que ella en su paso por 'Secret Story' solo hizo "una carpeta que ya ha terminado".

La periodista no ha podido más y han comenzado a mantener un enfrentamiento en el que ha tenido que intervenir Toñi Moreno."No puedes atacar a una colaboradora con cosas personales cuanto está aquí trabajando para dar su opinión sobre el concurso. No lo comparto y no lo voy a consentir", ha indicado advirtiéndole a la ex concursante para que dejase esa actitud.

Sin embargo, para Cristina Porta no ha sido suficiente y es que ha reconocido estar cansada de que cada gala tenga que vivir esa situación. "¿Cuántas veces tiene que pasar para que le echen, 100?", ha estallado visiblemente molesta mientras que Nissy continuaba diciendo cosas sobre ella. "Me vas a obligar a expulsarte", le ha indicado a la ex concursante y le ha dejado claro a la periodista que estaba segura de que al final de la noche le acabaría pidiendo perdón.

Un arrepentimiento que no ha llegado, y es que Nissy ha indicado que no es "una persona falsa" y que no siente que tenga ningún motivo para pedir perdón. Por su parte, Cristina Porta no podía ocultar su enfado en plató y cuando Toñi Moreno le ha pedido que comentase un vídeo que habían visto sobre Adrián y Marta ha terminado haciendo ver que estaba enfadada por todo lo sucedido. "No voy a comentar nada, a mí no se me respeta en plató y yo ahora no tengo ganas de comentar esto que acabamos de ver", ha estallado.

Unas palabras que han sorprendido mucho a la presentadora que le ha pedido que olvidase lo sucedido para poder continuar."No quier0, ¿puedo?, ha respondido la periodista con tono muy serio, algo que ha hecho que Toñi Moreno tenga que 'frenarle'. "A mí no me hables así que yo te quiero y te admiro mucho", le ha recordado la presentadora dejándole claro que no lo iba a permitir. Tras esto, ha intentado animarle para olvidar lo sucedido y relajar el ambiente en plató.

