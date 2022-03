Adrián y Marta se han entregado a la pasión tras besarse hace unos días

A él le han caído críticas de 'montajista' por besar a Marta a la octava semana y hacerlo "por conveniencia"

Adrián confiesa que tendría una noche de pasión con su compañero Colchero

'Secret Story' está rozando el final, y lo va a hacer por todo lo alto: si hace unos días se confirmaba la carpeta entre Carmen y Rafa después de semanas de 'tira y afloja' entre ellos, ahora han sido Marta y Adrián los que han dado rienda suelta a su "amor", y lo ponemos entre comillas porque aunque está claro que se gustan, los dos están temiendo el momento en el que se dejen llevar y acaben sintiendo algo más... y eso puede ser un problema porque hay muchos factores que tienen que tener en cuenta.

De momento, Adrián ha sido muy claro: no quiere ni busca una pareja, pero el hecho de estar dentro del reality le está magnificando unos sentimientos hacia Marta que no sabía que tenía: "Aparte de gustarme físicamente hay cosas de su personalidad que me atraen muchísimo, entonces ya no lo ves como algo sexual, sino que te puedes enganchar de esa persona como algo sentimental, y eso es lo que me da miedo", dijo él en el Cubo, algo que ella también piensa, y se lo dijo a él compartiendo cama: "Me da cosa que se me vayan a mí los sentimientos de las manos", apuntó Marta justo después de que él confesara que está 'cagado': "El problema no es el beso, el problema es que se genere sentimiento de amor, amor. Y eso me caga muchísimo".

Adrián, a Marta: "El problema no es el beso, es que se genere sentimiento de amor, amor. Y eso me caga" #SecretNoche8 pic.twitter.com/XdJgesPilQ — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 7, 2022

A pesar de lo bonito del momento, hay otros factores externos: él ya confesó que a veces se lía con su compañera de piso, y no sabe si eso le puede traer problemas, un marrón que Marta no está dispuesta a comerse: "Si te raya a ti, imagínate a mí. Yo lo que no quiero es engancharme y luego pegarme la hostia. Verte preocupado a ti me hace estar preocupada a mí por esa situación", le ha advertido la joven.

Marta y Adrián, objetivo de las críticas por su beso

La carpeta que se ha creado entre los dos concursantes de 'Secret Story' no parece haber gustado a todos: después de semanas diciendo que no quiere pareja y que no quiere engancharse de nadie, Adrián besó a Marta por sorpresa, lo que hizo que algunos de sus compañeros le criticaran y le dijeran que se ha liado con ella "por conveniencia", algo que luego él le quiso explicar estando juntos en la cama.

LA PUTA MADRE AMSNSJSNSNSNDND #Secret pic.twitter.com/nY7HWdsYw1 — l u c í a ✨ (@liveforaitana) March 3, 2022

"Si hubiese querido hacer la estrategia de la parejita me habría liado la segunda semana, no la octava. Me ha sentado fatal, y te he besado porque ha sido el chispazo que necesitaba para estallar, porque estos días hemos tenido situaciones que al final me hacían pensar 'no lo des'", se ha confesado Adrián, para añadir después en el Cubo: "Hay cosas que se pueden fingir y otras que no, y esto creo que no se puede. Por lo menos yo no sé fingirlo", ha querido ser claro.

