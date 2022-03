Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

La gran final de 'Secret Story' está cada vez más cerca y por este motivo el programa ha decidido hacer un anuncio muy especial. Algunos ex concursantes podrán volver este jueves a la casa de los secretos pero no solo para visitarles como ya hicieron algunos de ellos como Nissy, sino que esta vez será para convivir con ellos hasta el gran día. En cuanto a qué personas serán las que regresarán, han sido ellos mismos los encargados de decidirlo sin saber realmente qué consecuencias tendría su elección.

Carlos Sobera les ha pedido que elijan a un ex compañero para que haga campaña por ellos sin decirles que esos alegatos a favor los harán dentro de la casa. Una decisión que todos parecen haber tenido muy claro, entre ellos Rafa que ha respondido al instante que quería que Carmen fuese la persona dirigiese su campaña. "De ella me voy a acordar hasta que me vaya de aquí. Es una persona con mucho carácter, muchísima personalidad y me defendía y apoyaba aquí dentro. Sé que fuera lo hará igual de bien", ha indicado sin saber que esto supondrá...¡que se puedan reencontrar por fin dentro de la casa!

Por su parte, Adrián se ha encontrado con un gran problema en su elección, y es que Marta ha tenido que escoger antes que él decidiendo que fuese Colchero la persona que llevase su campaña sin saber que esto supondría que su pareja ya no podría elegirle. Por su parte, el presentador le ha dado la opción al ex concursante para que decidiese si aceptaba la petición de su compañera o prefería rechazarla para estar con Adrián y él ha decidido que aceptaba defender a la concursante. "Acepto porque sé que ella no tiene otra persona a la que pedírselo".

Al enterarse de lo ocurrido, Adrián ha tenido que elegir entre otros de sus ex compañeros y ha terminado decantándose por Cora. Sin duda, una gran noticia para ella que tendrá la oportunidad de regresar tras haberse convertido en la nueva expulsada, quedándose a las puertas de la gran final. Por último, Carlos ha elegido a Brenda tras dudar entre ella y Sara.

De esta forma, Carmen, Cora, Colchero y Brenda tendrán la oportunidad de pasar junto a ellos Tom y Miriam Saavedra los últimos días dentro de la casa de los secretos hasta la gran final.

