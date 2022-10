La entrada de Raquel Lozano en 'Pesadilla en el Paraíso' ha sido arrolladora, y no esperábamos menos. "No me lo puedo creer", decía el canario nada más verla aparecer mientras Daniela, a su lado, añadía: "creételo porque ahí está". A su lado, Marina se llevaba las manos a la cabeza. "Se ve que yo tenía razón en todo", decía la cacereña. Sabíamos que esa entrada iba a traer consecuencia y ahora con la salida de Marina Ruiz del concurso parece que la cosa ha empeorado.

Ya con Marina fuera del concurso, Omar ha llegado a su límite. Mientras todos cenaban, una discusión entre Omar y Raquel hacía que la cena se les atragantase a sus compañeros. El canario opinaba que la nueva concursante estaba en el programa por haber tenido una relación con él antes de participar en el reality. Los demás concursantes le daban la razón a Omar, por lo que Raquel no aguantaba las primeras horas en la finca. La tensión está presente y tanto le incomoda la situación al ex de Anabel Pantoja que "ha amenazado" con irse de 'Pesadilla en el Paraíso'.

Telecinco

Sin parar de llorar, Omar se desahogaba con Steisy y Gloria Camila: "me quiero ir", decía el canario. Inmediatamente, tanto sus compañeros le instaban a reconsiderarlo y a pensar en positivo. "Es que es muy injusto porque tengo que reconocer que la entrada de Raquel me ha trastocado. No sé, nunca pensé que algo así pudiese pasar", continuaba Omar. Sus dos compañeras no han dudado en ofrecerle su apoyo, asegurándole que Marina está fuera esperándolo.