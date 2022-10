La llegada de los nuevos aprendices de granjero a 'Pesadilla en el paraíso' está agitando el concurso y mucho, Iván Molina, Bea Retamal, Danna Ponce y Manu, ex concursante de 'La isla de las tentaciones', no paran de darnos nuevo contenido. Y entre todas esas nuevas imágenes, veíamos la atracción entre Iván Molina y Daniela Requena en la granja de Cádiz.

Para sorpresa de muchos, ambos participantes se están dejando llevar y se pasan todo el día tonteando. Ante esta nueva parejita, Manuel, con la picardía que le caracteriza, hacía de periodista y le preguntaba a los dos que se traen entre manos, a lo que Daniela respondía que "se están conociendo", pero Iván Molina iba más allá: "Tengo ganas de ser capataz e invitarla a mi cuarto", confesaba.

Telecinco

La tensión sexual entre los dos va en aumento, de hecho, Daniela ya ha visto cambiarse de ropa a Iván: "A grosso modo, lo que he visto no está mal", aseguraba la concursante. Además, Daniela se ha planteado tener algo con él, y se lo ha confesado a Steisy -que acaba de romper toda su buena relación con Dani G-: "Cuando tú te sientas preparada", le aconsejaba la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Asimismo, veíamos a Daniela e Iván pasar la noche juntos en el colchón de 'Pesadilla en el paraíso', y ha sido una nochecita bastante movidita con juegos y risas entre los dos: "Estábamos que si la mano por aquí, por allá... Palpé sus zonas íntimas", desvelaba ella.

Telecinco

Pero aún así, Iván no es el único chico que le gusta a Daniela, también se siente atraída por Manuel. Y en este sentido, se lo ha revelado a Iván, y parece ser que ambos estarían dispuestos a hacer un trío con el gaditano. ¡Manuel, tenemos más imágenes para ti!

Telecinco