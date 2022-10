Omar Sánchez está cada vez más de bajón en Pesadilla en el paraíso. La entrada de los cuatro nuevos aspirantes a granjero ha trastocado los planes de todos los que se encontraban en el interior de la granja y ha hecho que muchos de ellos no terminen de encontrar su sitio, lo que le está pasando a Víctor Janeiro u Omar. Por eso el canario no hace más que recordar a su novia Marina, quien ha acudido a visitarle este domingo, y a su ex, Anabel Pantoja, de quien ha vuelto a hablar detallando cómo fue su reencuentro en el plató de Déjate querer. Un encuentro sorpresa que hacía que Omar fuera la primera persona de su familia que Anabel veía después de su aventura en Honduras.

Telecinco

"En verano estuve tan feliz que pude hacer ese reencuentro", aseguraba Omar Sánchez a sus compañeros, Dani G -quien se encuentra en su peor momento- y Víctor Janeiro. Y es que toda su familia se preguntaba cómo sería capaz de enfrentarse nuevamente a su ex, a quien hacía tan solo unos meses seguía viendo, justo antes de entrar en el concurso. "Todos me decían si sería capaz y yo sabía que sí, me propusieron el reencuentro y quería ir, no tenía problema".

Un reencuentro que, lejos de suponerle un problema, le sirvió para aclarar sus sentimientos: "Allí me di cuenta de que no estaba enamorado". Después de haber llorado viendo el concurso y siendo testigo de cómo Anabel se estaba enamorando de Yulen, pudo superar el dolor para alegrarse por ella: "Me alegré tanto de que esté tan feliz y que haya encontrado alguien con quien estar, que seguro que ella también lo está de que a mi me haya pasado lo mismo aquí".