Dani García ha sido el último expulsado de Pesadilla en el paraíso, y como tal ha acudido al plató para el debate de cada domingo en el que le esperaban Patricia Steisy y Pablo Pisa, con los que tuvo una gran polémica por el tonteo que tuvo con Steisy que casi acaba con la relación de la pareja. "Es vergonzoso, ella porque es mi novia y él mi amigo", decía sobre su tonteo Pablo al acudir a la granja.

A su entrada a plató, Dani saludaba a todos los que conocía en el plató salvo, precisamente, a Steisy y Pablo, ella porque le giraba la cabeza y ponía mal gesto y a él por estar a su lado. Sin embargo, Ion Aramendi, quien sustituía a Carlos Sobera en ese momento, le preguntaba si quería saludarles, a lo que Dani no dudaba acercándose a él: "sí, al menos a Pablo si no me retira la mano".

Telecinco

Telecinco

"Yo sí que te doy la mano no como tu madre a mi novia", le contestaba rápidamente Pablo mientras la daba la mano. "Yo he visto muchas faltas de respeto fuera, pero bueno", respondía Dani quien se agachaba para hablar con quien fuera su amigo y pedirle disculpas: "Te quiero pedir perdón por el daño que te pude hacer y todo lo que hice con Steisy durante los cuatro primeros meses de concurso, cosas que ella me dio a entender que teníais aceptadas como pareja porque sino no lo hago".

Telecinco

"Es que no te creo porque esto mismo te lo dije en la granja y pasaste de mi", respondía Pablo quien se mostraba incrédulo ante las palabras de Dani mientras se podían oír los aplausos de Ana, madre de Dani. "Yo me quería alejar de ti y tú me decías que contigo estaba mucho mejor, que no me alejara porque iba a quedar mal", apuntaba Steisy quien no podía quedarse callada ante el discurso de su ex compañero recibiendo el abucheo del público. "Yo no haría nada si no creyera que estaba aceptado en su relación".