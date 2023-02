Ya sabemos quiénes son los cuatro primeros finalistas del Benidorm Fest 2023. Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara esperan a sus rivales. El jueves, a partir de las 22 h viviremos la Segunda Semifinal del concurso. Te contamos quiénes son y cómo va a ser la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023.

Dónde ver en directo la segunda semifinal del Benidorm Fest

Cuándo y dónde ver la Segunda semifinal del #BenidormFest2023 ¿Cuáles son vuestros favoritos para la gran final? ✨#BenidormFest https://t.co/wJTXVFxyXr — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023

Los artistas que no actuaron en la primera noche lo harán el jueves 2 de febrero, y se podrá ver en La 1 y en RTVE Play con una duración aproximada de 90 minutos. En cada una de las galas, celebradas en el Palau d’Esports l’Illa, participan nueve aspirantes, de los que cuatro pasarán a la final. Esa última gala se emitirá en La 1 el sábado 4 de febrero a partir de las 22.05.

En ella, se medirán los ocho candidatos finalistas. Las tres galas están presentadas por la cantante Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez (presentador del concurso El cazador) e Inés Hernand, que ya presentó el festival en 2022. También se podrán seguir en vivo desde una segunda pantalla, la de RTVE Play, la plataforma gratuita de contenido a la carta de la cadena pública.

A qué hora se emite la segunda semifinal del Benidorm Fest

A las 22:50 h, pero desde mucho antes ya habrá una cobertura en TVE. A las 20:30 se podrá seguir en directo en RTVE Play el Benidorm Calling, programa que contará con la información más jugosa entre bastidores. Tendrá un seguimiento paralelo que permitirá conocer cualquier curiosidad que esté pasando más allá de los escenario

A su vez, a las 22:00 en La 1, se podrá disfrutar de La noche del Benidorm Fest, un programa especial previo que también continuará una vez finalizada la primera semifinal.

Concursantes de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023

Se subirán al escenario alicantino Alfred con "Desde que tú estás", Blanca Paloma con "EAEA", E'FEMME con "Uff!", Famous con "La Lola", José Otero con "Inviernos en Marte", Karmento con "Quiero y duelo", Rakky Ripper con "Tracción", Siderland con "Que esclati tot" y Vicco con "Nochentera".

Orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest

Por el momento, al igual que en la primera semifinal, no se ha confirmado el orden concreto de actuaciones. En cuanto sepamos el orden de actuaciones de la segunda semifinal de Alfred García, Blanca Paloma, E’ffemme, Famous, José Otero , Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco, lo informaremos por aquí.