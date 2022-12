'Pesadilla en el paraíso está llegando a su final, queda poco para que sepamos quien es el ganador de la primera edición: Iwán Molina, Bea Retamal, Víctor Janeiro o Daniela Requena. Quien se ha quedado a las puerta de llegar a la semifinal ha sido Israel Arroyo, que ha acudido al debate del programa para hacer un repaso de su concurso y se ha emocionado al recordar a su hermano.

El ya ex participante del reality show ha señalado que las dos primeras semanas del concurso "la cagó": "Fue de chismoso, al final pensé ser yo mismo y así llegarás lejos", explicaba y le pedía perdón a Pipi Estrada y Mónica Hoyos: "Le quiero pedir disculpas a Pipi porque se merecía pasar más tiempo en el concurso y a Mónica Hoyos por las sábanas, le he comprado unas", expresaba.

Telecinco

El vidente, que ha hecho frente a todo su paso por la granja de Cádiz, ha visto varios vídeos durante su paso por el plató y se ha abierto en canal como nunca. Todo comenzaba cuando ha hablado de su hermano Juan Carlos, fallecido en un accidente de tráfico hace cuatro años: "Me siento muy culpable de la muerte de mi hermano, porque nunca cogía un viaje a Cuba, siempre lo cogía yo, y lo cogió y nunca volvió", comentaba mientras que no podía evitar romperse a llorar. Por su parte, el presentador Carlos Sobera le ha abrazado y le ha consolado: "No tiene nada que ver, eso son cosas que pasan", agregaba.

