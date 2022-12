La primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' ha celebrado su debate final después de la sorprendente victoria de Víctor Janeiro el pasado miércoles. En él, todos los aspirantes a granjeros que entraron en la granja de Cádiz así como la colaboradora y futura presentadora de la segunda edición, Nagore Robles, eso sí, con la ausencia sonada de Beatriz Retamal, para rememorar los mejores momentos de los 110 días de reality.

En este repaso el teatro ha confesado si volvería a entrar en el reality de nuevo así como enfrentarse a sus grandes detractores. Además, ha confesado qué es lo primero que hizo al salir de la gala final y con quiénes ha hablado, describiendo el emotivo reencuentro que tuvo con sus hijos y con su mujer, Beatriz Trapote. Ahora sí, ¿qué le ha parecido a su familia todo el paso del torero por este concurso?

Telecinco

Después de saber qué le ha parecido a Belén Esteban su paso por la granja, la pregunta era obligada. "¿Qué le ha parecido a Jesulín, a tu hermano, tu paso por el concurso?", le preguntaba directamente Mónica Hoyos a su compañero directamente. Una frase que el torero no eludió sino que respondió sin ningún tipo de traba: "con mi hermano ha sido con el único que no he conseguido hablar", destacaba el ganador del concurso.

El torero añadía que sí que pudo hablar con el resto de los miembros de su familia quienes le han apoyado por todo lo que han visto en la televisión: "Ellos están orgullosos porque saben que me he comportado como yo soy", ha asegurado el torero sintiéndose feliz de haber podido mantenerse fiel a sí mismo durante todo este tiempo a pesar de las críticas.