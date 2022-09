Israel ha vuelto a meter cizaña, esta vez entre Víctor Janeiro y Patricia Steisy. La influencer se encuentra totalmente desatada en el concurso y, además de su tensión con Dani G, ha dejado otras perlas a lo largo de la convivencia como unas clases de equitación de la mano del marido de Beatriz Trapote en las que se quitó el sujetador a lo Lady Godiva. Una broma que siguió cuando el torero le ayudó a bajar del caballo, momento en el que Steisy, riendo, hacía que se resbalaba: "Cuanto más nervioso se ponía, más exagerada me ponía", explicaba.

Ahora parece que esta situación ha traído cola y es que Israel, quien invitó a Steisy a quitarse el sujetador mientras montaba, comentaba con Víctor cómo le había sentado la broma mientras estaban solos en la cocina. "Enfadado no estoy", confesaba Janeiro quien a lo largo de la conversación comentaba finalmente que le había molestado lo que se pudiera malinterpretar desde fuera.

Telecinco

Desde lejos, Steisy escuchaba la conversación acercándose molesta. "Tú tranquilo, Víctor, que yo a ti no te hago más nada", añadía. "Hago las mismas bromas que hacen los hombres pero cuando esa broma lo hace una mujer es más perturbador", apuntaba más tarde a lo que el torero, algo más tradicional, apuntaba a que "no puedes comparar el pecho de un hombre con el de una mujer"; una frase que desataba todo un debate.

"No me molesta que hagas lo que quieras pero que no me incomode ni que me pongas en situaciones incómodas porque tengo 3 niños pequeños que me están viendo por la tele", explicaba Janeiro a cámara. El debate se calentaba en la granja donde Steisy finalmente se separaba seguida de Israel.

Telecinco

"La vida avanza y no me tienes que decir que me tengo que adaptar a la educación antigua", confesaba la influencer mientras que Israel defendía que entendiera a Víctor, más conservador. "Parece que yo por ponerme sin camiseta, tengo que querer provocar a alguien, no, lo siento. Por eso no voy provocando. Soy una mujer libre. Parece que todavía el hombre se siente provocado porque es un macho y va por instinto, y somos nosotras las que nos tenemos que guardar, y eso no es así. ¿Tengo que aguantar que por culpa de esa educación he conocido a esa clase de tíos asquerosos que me han maltratado psicológica y físicamente?", declaraba.

Un debate que se trasladaba al plató. En él Pablo Pisa se convertía en el gran defensor de su novia: "Ya está bien de sexualizar el pecho de una mujer. Estamos en contra de la censura de los pechos en redes sociales. ¿Por qué no se pixelan los pechos de Israel que está siempre sin camiseta y son más grandes que los de mi novia?". Un argumento al que se unía Nagore Robles: "No me saco el sujetador por el micrófono pero me pondría aquí en tetas y si alguien se pone incómodo, que se lo haga mirar él"

Por su parte, Mónica Hoyos, quien entendía a ambos en el debate, señalaba a Israel puesto que ambos se estaban dejando llevar por sus comentarios. "Víctor debería haber dicho 'ya, hasta aquí' y no lo ha dicho. Y Patricia se está dejando llevar por él".