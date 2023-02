María José Galera ha sido la penúltima de las expulsadas en Pesadilla en el paraíso y ha acudido al plató para ser entrevistada explicando su mayor enseñanza dentro del concurso y su repaso por el concurso. Durante la entrevista, Albert Barranco ha interrumpido en varias ocasiones a Galera de forma muy brusca lo que generaba que Sandra Barneda una gran duda: ¿por qué tenían esa fijación mutua?

"Estuvimos limpiando juntos una cuadra de un cerdito y otra más... de eso es de lo que te conozco. No hemos estado más tiempo", explicaba María José Galera mientras que Barranco señalaba que había tenido varios enfrentamientos con ella durante su escasa semana en el interior de la granja. Una situación que Galera negaba: "solo hemos tenido discusión del gorro y los chalecos, que no me acordaba, pero ya está".

Telecinco

Sin embargo, para Barranco la convivencia había sido más problemática con ella calificándola de "falsa" y criticando que "va diciendo cosas por debajo y generando conflictos, y cuando la gente la contesta se enfada y se va sin discutir". "Ella suelta un comentario y espera que no le contestes, y cuando contestas te critica". Unas acusaciones que la ex Gran Hermana no aceptaba señalando el verdadero motivo por el que estaba tan enfrentada contra el ex Superviviente: "cuando entraste le diste mucha información de fuera a Tania y cuando Silvina te preguntó no la dijiste nada, y ella jugaba con ventaja".

"Yo no conté nada de fuera, fueron tonterías", respondía Barranco mientras que Marta Peñate saltaba en contra del novio de Tania: "dijiste muchas cosas de fuera a Tania y jugaba con ventaja, y eso no podías hacerlo". Así, Galera recordaba que la dirección le había tirado de las orejas por ese motivo, algo que Barranco admitía.