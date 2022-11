Las comedias españolas, durante años, se han asociado a un género menor, pero lo cierto es que siempre han supuesto un placer disfrutar de unas buenas risas y a veces hasta carcajadas a costa de gags y chistes interpretados por los mejores actores de nuestro cine. Porque seamos honestos, pese a que se ha tendido a menospreciar el valor de estas películas, por ellas han pasado lo mejor de la industria y son múltiples los títulos que han levantado el nombre de la comedia hasta lo que es hoy, un auténtico referente. Por eso, los verdaderos fanáticos de este género celebran cada estreno, que también pasan por plataformas. Por eso, desde el viernes 25 de noviembre es un buen momento para disfrutar de Un novio para mi mujer en streaming.

Esta película además tiene un mérito añadido, pues se trata de una adaptación del filme del mismo título de producción argentina estrenado en 2008. La versión de 2022 está marcada por el estilo propio de su directora, Laura Mañá, que ha explorado la comedia en lanzamientos como Te Quiero, Imbécil (2020) o Sexo por compasión (2000).

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Un novio para mi mujer: dónde ver en plataformas

El remake de Un novio para mi mujer, como muchas de las comedias españolas de los últimos meses, primero ha tenido un recorrido por salas, puesto que se estrenó el pasado mes de julio. Pero un tiempo después, se amplía su distribución al streaming. La labor de poner la película al servicio de sus suscriptores corre por cuenta de , una de las plataformas que más apuestan, precisamente, por el cine español. En fechas recientes hemos podido comprobar como títulos como Padre no hay más que uno 3 o Voy a pasármelo bien continuaban su camino en el catálogo de películas del gigante de las compras y el filme de Laura Mañá sigue ahora sus pasos.

VER PELÍCULA



Un novio para mi mujer: sinopsis y reparto de la película disponible en Amazon Prime Video

Diego (Diego Martín, Élite) quiere separarse de su mujer, Lucía (Belén Cuesta, Cristo y Rey), pero no sabe cómo decírselo. Está harto de sus neuras y sus quejas constantes, y hace tiempo que ha perdido la chispa que le enamoró. Incapaz de decírselo a la cara, recurre al Cuervo Flores (Hugo Silva, Nasdrovia), un afamado seductor “de los de antes”, que intentará enamorar a Lucía para que sea ella quien termine con su matrimonio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Junto a los tres protagonistas, también vemos en el reparto a Joaquín Reyes (Cuerpo de élite), Eric Masip (Madres. Amor y vida), Àngela Cervantes (Vida perfecta), Andreu Castro, Laura Minguell, Anatoly Chugunov y Julia Bonjoch.