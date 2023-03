Hace algunos años el sector cinematográfico miraba con recelo a las plataformas como si fuesen una amenaza para la supervivencia del medio. Sin embargo, como ya ocurrió con la radio o la televisión, al final se ha demostrado que hay sitio para todos. De hecho, se ha abierto una nueva ventana de consumo para algunos filmes que, en otras circunstancias, quizá costaría más sacar adelante. Es más, algunos estrenos, bien con distribución limitada en salas o bien en lanzamiento directo en streaming, han alcanzado éxitos de taquilla, crítica e incluso premios. Roma, Pinocho de Guillermo del Toro, El poder del perro o Mank son buena muestra de ello. En esa línea también avanza , que recientemente estrenó El menú y próximamente nos deleitará con Avatar 2. Pero antes, tendremos la oportunidad de disfrutar de otro título de lo más interesante, .

Esta película es un thriller basado en hechos reales que refleja el horror sembrado por Albert DeSalvo, un exmilitar que asesinó a al menos 13 mujeres entre 1962 y 1964 en sus propios hogares. Pero que nadie se despiste, El estrangulador de Boston, pese a compartir título y tema con el filme del mismo título dirigido por Richard Fleischer en 1968, no se trata de un remake. La cinta protagonizada por Tony Curtis y Henry Fonda se centraba en el retrato del asesino y en la investigación del detective, y en esta ocasión el enfoque es más periodístico.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🔎 Las actrices #KeiraKnightley y @carriecoon protagonizan este thriller inspirado en hechos reales. La historia de #ElEstranguladorDeBoston, Película Original disponible el 17 de marzo. Solo en #DisneyPlus pic.twitter.com/bRu6eWb4yQ — Disney+ España (@DisneyPlusES) February 22, 2023

El estrangulador de Boston: sinopsis y reparto de la película de Disney Plus+

En Boston, entre 1962 y 1964, trece mujeres fueron brutalmente estranguladas por Robert DeSalvo, un fontanero felizmente casado y con una vida aparentemente normal. La cuestión es que este hombre escondía un lado oscuro que acabó revelándose de la peor forma, convirtiéndolo en un asesino y violador de mujeres a principios de los años 60.

La periodista Loretta McLaughlin, comprometida con el esclarecimiento de los hechos que rodeaban a los crímenes, comienza a investigar para su periódico, el Boston Record American, destapando el caso. De unas muertes aisladas a la configuración del perfil de un psicópata asesino en serie, El estrangulador de Boston centra la trama en las pesquisas de McLaughlin, que llegaron a apuntar a DeSalvo como principal sospechoso, a quien finalmente se detuvo en 1967 gracias a la descripción de una de las víctimas que sí salió con vida.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En los años 60 dos periodistas fueron las primeras en investigar a uno de los mayores asesinos en serie de la historia.#ElEstranguladorDeBoston, Película Original disponible el 17 de marzo. Solo en #DisneyPlus pic.twitter.com/3N0HE4DPkS — Disney+ España (@DisneyPlusES) February 22, 2023

En el papel de Loretta podemos encontrar a Keira Knightley (Colette, Anna Karenina), cuya labor como investigadora se completa con la colaboración de Jean Cole, interpretada por Carrie Coon (La edad dorada, The Sinner). Junto a ellas, completan el reparto Alessandro Nivola (Santos criminales), Chris Cooper, David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp, Robert John Burke y Rory Cochrane.







El estrangulador de Boston: los hechos reales que inspiran la película

Somos conscientes de que entre la realidad y la ficción hay una diferencia. Tanto en la película de 1968 como en la de 2023 el nombre del criminal DeSalvo sufre un cambio. En la realidad su nombre de pila es Albert y en ambas cintas es Robert. Más allá de esta modificación y de las necesarias adaptaciones narrativas, lo cierto es que la trama de El estrangulador de Boston no dista tanto de los hechos reales acaecidos en la ciudad estadounidense en los 60.

Aunque quizá se deba añadir alguna concreción. El auténtico DeSalvo tuvo una dura infancia con un padre alcohólico, una adolescencia con detenciones por delitos menores y un paso por el ejército más que problemático. Esta situación, obviamente, no es una justificación de sus crímenes pero sí nos da una idea de algunas pistas de su carácter y desarrollo hasta convertirse en el monstruo que fue. Además, para tranquilidad de todos los espectadores, DeSalvo acabó confesando sus crímenes, fue juzgado y condenado a cadena perpetua, pese a que el abogado defensor intentó por todos los medios que acabase en un hospital para enfermos mentales.