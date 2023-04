Aunque somos partidarios de ir descubriendo estrenos de todos los géneros, siempre hay un rinconcito de bienestar al que volver en la ficción. Las comedias románticas nos encandilan con historias tiernas, enredos y finales felices y por eso siempre es un gusto volver a ellas en busca de confort y entretenimiento optimista. Netflix, que sabe de la pasión que generan entre sus suscriptores, apuesta el viernes 21 de abril por su nueva película, Guía de viaje hacia el amor.

Dirigido por Steven K. Tsuchida y con guion de Eirene Tran Donohue, este filme lo apuesta todo a la transformación de la protagonista que hace un viaje físico a Vietnam, pero principalmente emocional. La clave de Guía de viaje hacia el amor está en el paralelismo entre el momento en el que la ruta se sale de lo establecido para hacerlo coincidir con el momento en que ella se comienza a dejar llevar para permitirse que la vida le sorprenda.

Thank you @netflix @netflixgolden for having us for #ATouristsGuideToLove screening! Wonderful to reconnect with the film’s screenwriter Eirene Trần Donohue, Director Steven Tsuchida & Star/Producer @RachaelLCook! We so enjoyed consulting on the film! See it April 21 on Netflix! pic.twitter.com/Igfn0k4I2u — CAPE—Coalition of Asian Pacifics in Entertainment (@CAPEUSA) April 14, 2023





Guía de viaje hacia el amor: sinopsis y reparto de la nueva comedia romántica de Netflix



La ejecutiva del sector de los viajes Amanda (Rachael Leigh Cook) siempre tiene un plan. Acostumbrada a controlar todos los aspectos de su vida, un giro radical de los acontecimientos le obligará a entregarse más a la improvisación. Tras una ruptura inesperada está dispuesta a abrazar un cambio, por lo que acepta el encargo de investigar de incógnito la industria turística de Vietnam para descubrir sus claves. En el camino, ella y su guía local (Scott Ly), un vietnamita expatriado, deciden cambiar la ruta del autobús turístico para explorar la vida y el amor apartándose de los caminos trillados. Ese revelador viaje le demuestra a Amanda que las experiencias más inolvidables en la vida son las imprevistas.



Además de los dos protagonistas, Rachael Leigh Cook (Perception, Psych) y Scott Ly (FBI: Most Wanted, Animal Kingdom), también vemos en el reparto a Missi Pyle, Ben Feldman, Glynn Sweet, Alexa Povah, Jacqueline Correa, Nondumiso Tembe, Andrew Barth Feldman y Morgan Dudley.