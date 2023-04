Los directores de cine, cada vez más, migran parte de sus esfuerzos a la televisión. El consumo clásico de películas en las salas ha sufrido mucho en los últimos años y los esfuerzos de producción se vuelcan en las series y filmes para plataformas. De hecho, aunque hay varios ejemplos internacionales, en España también está ocurriendo. Lo demuestran casos como el de Daniel Sánchez Arévalo (Las de la última fila), Alauda Ruiz de Azúa con Eres tú o Paco Plaza con Hermana muerte y el más reciente, Álex de la Iglesia, que ya acumula varios títulos como 30 monedas, el próximo proyecto de Netflix 1992 y, su último estreno, Pollos sin cabeza, aunque anteriormente se presentó como Monos con pistola.

Desde el viernes 28 de abril están disponibles los 7 episodios de esta comedia agridulce que ve la luz en HBO Max. En Pollos sin cabeza, de la Iglesia y Carolina Bang, propietarios de la Pookeepsie Films, amparan el proyecto ya que son responsables de la idea original y la producción. Sin embargo, los guiones corren a cargo de Jorge Valdano Sáenz y Pablo Tébar, del mismo modo que la dirección la asumen Adolfo Martínez (Zona hostil), Secun de la Rosa (El cover) y Rodrigo Ruiz-Gallardón.

En Pollos sin cabeza nos encontramos con "una comedia dramática con un claro protagonista central al que seguimos en un reconocible mundo de locos: el del fútbol de élite", tal como la definía Jorge Valdano Sáenz. Pero lo que descubrimos en ella no es el juego en sí, sino más bien su trastienda y su entorno, el negocio que esconde y los peligros a los que se enfrentan los futbolistas jóvenes ante el dinero y la fama.

Pollos sin cabeza: sinopsis y reparto del estreno de Álex de la Iglesia en HBO Max

Pollos sin cabeza sigue la vida de Alberto Martín Ruiz (Hugo Silva), un ex futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman “Beto”, quien acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia (Dafne Fernández), una chica que le conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre: su jugador más potente se va y su novia le deja.

La serie está protagonizada por Hugo Silva (Los hombres de Paco, Nasdrovia), Dafne Fernández (4 estrellas, Tierra de lobos), Óscar Casas (Jaguar, Instinto), Gorka Otxoa (Velvet, Allí abajo), Miguel Ángel Sola (Los favoritos de Midas, Sagrada familia), Kira Miró (Machos alfa, La que se avecina) y Diogo Sales (Juego de Tronos).