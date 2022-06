Las fotos más tiernas de Juls View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) Acostumbrado a ver imágenes de lo más provocativas y exuberantes de la hija de Jesulín de Ubrique. Este viernes, la joven nos ha sorprendido con unas fotografías de su más tierna infancia. ¿Será que su hermanito nuevo ha hecho que la joven recuerde su niñez?

Alice Campello View this post on Instagram A post shared by Alice Campello Morata (@alicecampello) La empresaria italiana ha querido recordar uno de los días más felices de su vida y ha compartido varias imágenes de su enlace con Álvaro Morata.

Alba Díaz View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' está asfixiada con el calor de Madrid- como todo el mundo- por eso se imagina navegando en un yate y disfrutando del viento.

Fernando Alonso felicita a su chica View this post on Instagram A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) El piloto de Fórmula 1 ha compartido un 'selfie' junto a su novia en la que la ha felicitado por su cumpleaños y ha gritado a los cuatro vientos lo afortunado que es de cumplir años a su lado.

Kim Kardashian disfruta de su amor junto a Pete View this post on Instagram A post shared by @kimkardashian La socialité ha compartido varias imágenes de sus paradisíacas vacaciones junto a su chico en las que se divierten con una tabla de paddle surf.

