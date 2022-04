Julia Janeiro no puede esperar más a que llegue el verano y ha sorprendido a todos con un sugerente posado en bikini. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ya presumió de escotazo, con su look más sexy, hace unos días, pero ahora lo ha hecho con un escueto bikini rojo. Juls -como la llaman sus amigos y su nombre en redes sociales- ha compartido con sus más de 233.000 seguidores una foto en blanco y negro en la que posa sentada al borde de una piscina, con un bikini con la parte inferior con cordón lateral y parte superior con bandeau fruncido y el pelo recogido en una enorme pinza. Julia Janeiro cumplió 19 años el pasado 18 de abril y desde ese momento el número de seguidores ha ido en aumento. "Can't wait for summer (no puedo esperar al verano)", ha escrito la influencer en junto a la imagen.

Aunque la foto que ha subido Juls es en blanco y negro, en sus Stories compartió la imagen original en la que se aprecia que la prenda es de color rojo. A juego con el color de sus uñas. La imagen también nos deja al descubierto dos tatuajes que lleva Juls, uno en la parte interior del brazo derecho y otro en la cadera derecha.

Juls posa en bikini en la piscina presumiendo de cuerpazo de infarto. La imagen no es reciente porque el pelo de la joven es rubio con mechas y actualmente lo lleva negro. Aunque no es la primera vez que Julia Janeiro posa en bikini (hace casi un año, la hija mayor de María José Campanario compartía una imagen similar en la que también dejaba al descubierto otro de sus tatuajes, el de una rosa en su costado), esta es la primera fotografía con la que la hija del torero y la dentista inaugura el verano 2021 (aunque estamos en abril y para que la temporada estival comience faltan casi dos meses).

La hija de Jesulín de Ubrique vive una de las etapas más felices de su vida. Mientras su padre lo da todo en el programa 'El Desafío', de Atresmedia, ella vive feliz en Madrid junto al jugador de fútbol italiano Tommy Rossi.

