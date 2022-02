Gloria Camila ha recibido un nuevo disgusto. La hija de José Ortega Cano no está pasando por uno de sus mejores momentos, y es que para ella está siendo muy duro ver cómo su hermana muestra todas las dependencias de la que fue la casa de su madre en el especial 'Montealto: Regreso a la casa'. En este homenaje que está realizando a la cantante, Rocío Carrasco ha vuelto a cargar duramente contra su familia, dejando claro qué es realmente lo que piensa de sus hermanos.

Sin duda, unas duras declaraciones que han provocado que Gloria Camila se derrumbe, aunque no ha dudado en defenderse haciendo unas duras declaraciones sobre Fidel Albiac. Unas palabras que Rocío Carrasco ha calificado de "temerarias y equivocadas". Sin embargo, el nuevo disgusto de la colaboradora de 'Ya son las ocho' no tiene nada que ver con su familia, sino con su trabajo.

Instagram

El año pasado la joven se mostraba de lo más feliz al desvelar que había visto cumplido uno de sus mayores sueños: debutar como actriz. Gloria Camila mostraba una nueva faceta suya en la serie de TVE 'Dos vidas', un proyecto con el que estaba muy ilusionada. Sin embargo, los malos datos de audiencia han provocado que la cadena decida no renovar una segunda temporada.

Instagram

El pasado 8 de febrero, TVE emitía el último episodio de esta serie. Un momento muy duro para la colaboradora, que no ha dejado de compartir los mensajes que han escrito algunos de sus compañeros de rodaje mostrando lo feliz que había sido ella en este trabajo y la pena que le daba tener que decir adiós. 'Dos vidas' ha significado el debut en el mundo de la interpretación de Gloria Camila y la hija de Ortega Cano estaba encantada con su papel, por lo que para ella ha sido muy duro tener que despedirse de su personaje.

En esta serie, Gloria Camila daba vida a Cloe, uno de los personajes secundarios con más peso. Esta ficción, que llegó a las tardes de La 1 el pasado enero, sustituyó a 'Mercado Central' y no ha podido hacer frente a su competencia: 'Amar es para siempre' y 'Sálvame'. Recordamos los momentos más polémicos de 'Sálvame'.

Cedida TVE

La grabación de 'Dos vidas' era un remanso de paz para la joven que, en los últimos meses, se ha visto envuelta en la polémica por las revelaciones de su hermana, Rocío Carrasco, que comenzaron en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Ante la preparación de la nueva docuserie de su hermana, la joven decidió demandar a Rocío Carrasco y presentó unas diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado para poder ver los escritos de su madre antes de que su hermana los hiciera públicos. Además, Gloria Camila, que por ahora no tiene planes de boda con su novio David, sigue fiel a su amistad con su sobrina, Rocío Flores, a quien está apoyando en los duros momentos que está viviendo tras la separación de Olga Moreno y Antonio David.

