Los pasillos de Mediaset son casi un plató más de los que hay en los estudios de televisión de Fuencarral, y es que muchas de las cosas que se cuentan en pantalla es porque han ocurrido antes en los corredores entre las decenas de famosos y colaboradores que pasan por allí cada día, y este encuentro estelar tenía que ocurrir alguna vez: Marta Riesco y Rocío Carrasco han estado a punto de cruzar miradas por la visita de la hija de Rocío Jurado a 'El programa de Ana Rosa'.

Rocío, centrada ahora en su especial 'Montealto, regreso a la casa', ha acudido al show de las mañanas de Telecinco para explicar, entre otras cosas, que a partir de ahora va a dejar a su hija, Rocío Flores, al margen de lo que salga en su docuserie, y también para dar pistas sobre los documentos secretos que están por salir a la luz de su madre, Rocío Jurado. Y Marta Riesco, que trabaja como reportera en el programa, ha podido verla en vivo y en directo, casi coincidiendo con ella al término del programa, tal y como demuestran las imágenes que nos han llegado de este miércoles 16 de febrero:

Rocío, que ha estrenado nuevo look y con su nueva docuserie ha conseguido apoyos como el de la cantante Rigoberta Bandini, se montaba rauda y veloz, sin reparar en los paparazzis, en un coche que la trasladaría a su casa tras la emisión del programa, mientras que Marta ha salido resuelta tan sólo unos minutos después con un vestido azul, botas rojas y un original abrigo. De momento, se desconoce si ambas han podido cruzar alguna palabra, sobre todo ahora que la tensión es máxima desde que se sabe que Marta Riesco, a pesar de los rumores de ruptura, estaría saliendo con Antonio David Flores.

