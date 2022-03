Tom Brusse entró en 'Secret Story' asegurando que estaba muy enamorado. El ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha reiterado en más de una ocasión que él "ha cambiado y madurado". Unas palabras con las que quería dejar claro que no pasaría nada dentro de la casa de los secretos. Sin embargo, nada más llegar a la casa su química con Sara se hizo más que evidente. Desde entonces, ambos no han dejado de compartir momentos juntos, comenzando un 'tonteo' que no ha pasado desapercibido para nadie.

Tras esto, el ex superviviente ha pedido tener una videollamada con su chica para poner fin a su relación, y es que siente que "no le echa tanto de menos" como se esperaba. Un deseo que el programa le ha concedido durante la gala en directo. Al verle, lo primero que Tom le ha querido decir es que "no quiere hacerle daño". Sin embargo, su ya ex pareja se ha mostrado muy indignada asegurando que ya se lo había hecho.

"Me has dicho que me querías más que a todo, que era la madre de tus hijos, tu futura esposa...te he presentado a mi madre y 24 horas después te acercas a otra chica que tiene el mismo nombre que yo", le ha reprochado ella visiblemente dolida y confesando que no podría creer todo lo que estaba sucediendo en tan poco tiempo. "No te reconozco, no eres tú", le indicado.

Por su parte, Tom Bursse se ha quedado completamente sin palabras y impactado al ver su reacción. "Antes de irte me dijiste de buscar un piso para los dos y me dejas por una chica con la que sé que no tiene futuro. "Me dejas y justo antes de irte me decías que me echarías de menos, todo eso no era verdad. Me has dicho que me querías más que nada y lo fastidias", le ha recalcado confesando que se encuentra muy mal tras ver todo lo ocurrido y confesándole que le había dejado un papel en su chaqueta antes de irse.

Sin duda, unas duras palabras a las que Tom Brusse solo podía responder pidiéndole perdón y asegurándole que no estaba bien. "Me estás dejando delante de todo el mundo sabiendo que estoy sola en Dubái. No tienes ninguna emoción, no tienes nada", ha terminado diciéndole antes de que la llamada se cortase.

Tras esto, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' le ha confesado a Carlos Sobera que estaba muy afectado por todo lo sucedido."Me he sentido mal porque está dolida. Prefería aclarar las cosas", ha indicado.

Tom Bursse se reencuentra con Sara tras su ruptura

Tras esta impactante videollamada, el ex superviviente se ha encontrado con Sara para explicarle todo lo que había sucedido. "Desde que llegué aquí no le echaba tanto de menos. He hablado con ella por videollamada y ya no estamos juntos. Me he dado cuenta de que no la amaba como pensaba", le ha explicado.

Por su parte, la canaria se ha mostrado muy sorprendida por lo ocurrido, y es que no se esperaba que Tom Brusse fuese a dar ese gran paso. Una de las primeras cosas que ha querido aclarar es que esta decisión la había tomado porque ya no sentía lo mismo y no por ella, algo a lo que él ha respondido confirmándole que la razón principal por la que lo ha hecho es porque se ha dado cuenta de que no sentía por ella tanto como creía.

