Carmen ha regresado a la casa de los secretos para reencontrarse con Rafa. La ex concursante estaba muy nerviosa y con muchas ganas de volver a ver a su compañero, y es que ha asegurado que tenía muchas cosas que decirle. "Quiero pedirle perdón si en algún momento le he hecho sentirse mal y decirle que le echo de menos y le quiero un montón, entre otras cosas", ha confesado sin poder ocultar su emoción al saber que quedaba poco para ese esperado momento.

Sin embargo, finalmente este reencuentro no se ha producido por decisión de Rafa. El programa le ha dado a elegir entre ver a su hermana o a Carmen y él ha optado por elegir a su familia. "Mi hermana es siempre lo primero", ha indicado dejando que no tenía ninguna duda sobre cuál era la opción que tenía que tomar. Una decisión que no ha sido nada sencillo, y es que el concursante había confesado momentos antes que tenía muchas ganas de ver a la cordobesa y decirle todo lo que siente por ella.

Telecinco

Además, antes de reencontrarse con su hermana ha tenido que superar una difícil prueba, y es que tenía que pasar por delante de la ex concursante sin hablarle. Al ver a Carmen, lo primero que ha hecho Rafa ha sido sonreírle y hacerle la peineta. Tras esto, se ha marchado diciéndole adiós con la mano, aunque sin decirle nada. Por su parte, ella ha reconocido que era algo que se esperaba, mostrándose muy comprensiva con su decisión. "Yo sabía que iba a elegir a su hermana", ha indicado.

Telecinco

Carmen se reencuentra con Álvaro

A pesar de no haber tenido la oportunidad de ver a Rafa, la cordobesa ha terminado reencontrándose con Álvaro debido a que se ha convertido en el nuevo expulsado. Un momento que ha aprovechado para disculparse con él. "He visto vídeos y no me daba cuenta de cómo me excedía en las discusiones. Quiero pedirle perdón", ha indicado. Unas palabras que él ha recibido con mucha emoción.

Telecinco

El ex concursante ha reconocido que ve muy bien a su compañera. "El exterior te sienta muy bien", le ha indicado sin poder dejar de sonreír al verle. Un reencuentro con el que ah dejado atrás todas sus diferencias.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io