Almudena Cid recupera la sonrisa. Después de los difíciles momentos que la actriz ha vivido tras su separación de Christian Gálvez y la confirmación del romance de su ex con Patricia Pardo, la ex gimnasta ha decidido poner al mal tiempo, buena cara y asistir a una fiesta en Madrid. El pasado 31 de marzo, la actriz, que acaba de finalizar en Madrid las representaciones de su obra de teatro 'Una historia de amor', acudió en Madrid a la presentación de 'Oh My Gol La Liga Music Experience' en la que coincidió con Marc Bartra, Antonio Velázquez o Ana Morgade.

Almudena, que acaba de firmar su divorcio con Christian Gálvez, comentó cómo se lo había pasado en la presentación de este evento que une música y deporte en su perfil de Instagram. "Hoy estuve en la presentación de @ohmygol.laliga . Junto con @laliga están preparando un evento musical unido al deporte. Me ha hecho especial ilusión estar rodeada de deporte y música, principalmente porque es la sinergia que acompaña a mi disciplina deportiva, la rítmica. El día 11 de junio Barcelona acogerá este gran evento. Gracias @replicacomunicacion , @weare_nsn @recordtime_agencia y en especial a @elisabettafranchi . Me he sentido muy arropada", escribió.

Gtres

Como ella misma comentó en sus redes, Almudena, que acaba de hacer la mudanza de la casa que compartió con el presentador, se sintió muy arropada en su primera fiesta tras la polémica creada por su separación. Al parecer, Christian Gálvez grabó a Almudena mientras se llevaba sus enseres personales de la casa que compartieron, algo que ha dolido mucho a la ex gimnasta y a su familia que tachan al presentador de 'inmaduro' por la actitud que ha tomado tras su ruptura. Ahora, la ex gimnasta parece decidida a pasar página y afrontar su nueva vida centrada en su incipiente carrera como actriz y escritora y en su familia.

