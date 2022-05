Víctor Elías ha querido aclarar, con toda la educación del mundo, la polémica que protagonizó hace tan sólo unos días y que le relacionaba con Rocío Carrasco. El actor y músico quiso lanzar, a través de sus redes sociales, una denuncia pública tras no haber podido trabajar como director musical en el concierto homenaje a Rocío Jurado organizado por ella el pasado 11 de mayo en Sevilla. Víctor había estado en el show que se había realizado el 8 de marzo en Madrid, pero por unas cosas o por otras no pudo estar en el de la ciudad hispalense, y ahora, aprovechando su presencia como candidato en los premios Inocente Inocente 2022, ha querido aclararlo.



Con mucha serenidad, y sin entrar al trapo o en demasiados detalles, Víctor lo ha explicado: "No he hecho más polémica, en ningún momento mencioné a Rocío ni a Fidel, no era nada con ellos. Simplemente, como en todas las profesiones, hay roces entre compañeros y decidí usar las redes sociales, con la libertad que tienen, siempre sin faltar el respeto a nadie, diciendo cómo me sentía. A veces mostramos siempre lo bien que estamos y se nos olvida que las redes también sirven para denunciar hechos o hacer este tipo de cosas", ha explicado, dejando claro que él en ningún momento ha tenido esos roces con Rocío o su marido, sino con otros compañeros de la organización.

Se desconoce la causa de ese mal entendimiento, pero quien sí ha salido a apoyarle públicamente ha sido su novia, la cantante Ana Guerra, con la que confirmó su relación el pasado mes de febrero, y a la que está muy agradecido por ello: "Dedicarnos a lo mismo hace mucho y somos un apoyo. Nos entendemos muy bien en absolutamente todo, si no me hubiera apoyado me hubiera dado sus razones y lo habría entendido. Apoyarse o no apoyarse pero seguir estando al lado". Unas preciosas palabras teniendo en cuenta que su relación con Ana empezó en el odio y acabó en amor.

Víctor da la enhorabuena a Chanel por su puesto en Eurovisión

A pesar de que hace años que rompieron, parece que Chanel Terrero y Víctor Elías mantienen buena relación: cuando él se enteró de que ella representaría a España en Eurovisión, le envió un emotivo mensaje de ánimo, y ahora que ha quedado en tan buena posición no ha sido menos: "Yo ya dije que era mi ganadora, independientemente del puesto en el que quedara. Conocernos trabajando también hace que conozcas a esa persona mucho más. Y Chanel es una curranta nata".

¿Cómo es la relación de Víctor Elías con su prima, la reina Letizia?

A todos sorprendió conocer que el actor y nuestra reina son primos lejanos, y no sólo eso, es que además tienen buena relación, aunque no sea tan cercana como le gustaría: "Ejerce una labor muy bonita, pero desde su puesto en el reinado es mucho más complicado mantener esa relación de familia. Se sabe que uno está bien y el otro está bien, y ya está. No hace falta estar todos los días juntos. Dicen que 'no news, good news'", ha dicho, después de hablar con humor de la vuelta del rey Juan Carlos a Madrid: "No me ha dicho nada, le voy a mandar un WhatsApp ahora mismo".

