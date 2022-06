Lidia Torrent y Jaime Astrain están en un precioso momento a la espera de la llegada de su hija en común, a la que van a llamar Elsa, como la madre de ella. La pareja pasó unos días de descanso recientemente en Cádiz donde presumieron de amor y de embarazo mientras disfrutaron del sol, la arena y las buenas temperaturas de mayo. Sin embargo, lo bueno acabó pronto, y ahora han acudido a un acto en el que han hablado abiertamente sobre su bebé.

De momento, ninguno de los dos piensa en nuevos proyectos personales como una boda, y es que, como el mismo Jaime ha puntualizado, "este es el mejor proyecto del mundo", ha dicho señalando la tripa de su chica. El ex futbolista, además, ha dicho que, como es lógico, él tiene la parte más sencilla del embarazo, aunque Lidia ha confesado que no lo está llevando nada mal, porque no le está dando ni un problema, ni siquiera un antojo, algo súper común en las futuras mamás, como comer. Descubre todo lo que debes saber sobre comer jamón en el embarazo y qué quesos se pueden tomar.

Por lo pronto, la pareja pasará los próximos meses, incluidos los de verano, en España o muy cerca, y es que esos viajes "a la otra punta del mundo ya van a ser complicados", pero la menos estarán cerca de los abuelos, que también van a ser primerizos, así que todos en sus respectivas familias están muy ilusionados con la llegada de este bebé que, como han adelantado, lo más probable es que nazca en Madrid, donde viven, aunque ella sea de Barcelona y él de Almería.

Lidia, por su parte, ha dicho que ya tienen nombre para su hija, pero quizá aún está a punto de cambiar de opinión: aquí le dejamos una lista con nombres originales de niña y otra con nombres cortos y sonoros de niño por si se animan en un futuro...

