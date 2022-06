Colate Vallejo-Nágera ha aparecido tantas veces en prensa, en las crónicas sociales, con tantas mujeres diferentes, aunque ahora presume de amor con María Clara Mejía, que cuesta trazar un retrato fidedigno suyo hasta que lees su autobiografía, en la que narra episodios de su vida familiar, personal y sentimental, desconocidos incluso para quienes creen conocerle, sin darnos cuenta de que tanta exhibición, en la mayoría de los casos distorsiona la realidad. Su realidad, como los momentos más duros de su infancia y adolescencia, debido a la separación de sus padres. Nicolás lucha por hacerse un nombre y, emprendedor como es, reflexiona sobre su matrimonio con Paulina Rubio y su posterior divorcio. Historias que nunca pensó contar, y que todas juntas nos dan una idea bastante exacta de lo que ha sido y es su vida que recoge en 'Colate por Nicolás: La historia que nunca creí que contaría', su biografía publicada por Harper Collins. "Se trata de un pequeño ejercicio de introspección, en el que he invertido casi dos años, porque siempre he tenido ilusión por escribir un libro, teniendo en cuenta que en mi familia hay muchos escritores. Ya de pequeño empecé a escribir un libro que enseñaba a mi hermana, y que ella al leerlo se reía porque eran tonterías, pero después, y debido a mi exposición mediática, he sentido ganas de contar mi versión", dice.

Colate revela que, la razón principal por la que ha escrito este libro, es su hijo Nico, de 11 años, fruto de su matrimonio con Paulina Rubio. "He pasado momentos duros, incluso momentos en los que he llegado a temer por mi vida, y me preocupaba mucho morirme y que mi hijo escuchara versiones distorsionadas sobre su padre" explica y asegura que, lo que más le ha costado, ha sido recordar los momentos más duros de su relación con la cantante. "Creo que he sido bastante caballeroso, no he contado nada, solo he explicado situaciones que he ido viviendo, pero con mucho respeto porque tenemos un hijo en común" y revela por qué no ha ido más allá. "En primer lugar, porque nunca he contado nada de Paulina, y a pesar de que me cuentan muchas cosas y ella me acusa a través de sus abogados, yo nunca he contado nada, podría hacerlo, pero no lo he hecho. Aunque Paulina no lo sepa, tiene en mí al mejor aliado. No solo por respeto a mi hijo, aunque creo que por muchas cosas que le digan de mí, nada le va a sorprender", afirma.

Beatriz Velasco HEARST

Nicolás rememora cómo fue su relación con Paulina Rubio y recuerda qué le deslumbró de la cantante mexicana. "Fue un cúmulo de cosas... Paulina me encantaba físicamente y como cantante, porque tiene una personalidad delante de la gente que me deslumbró y me dejé llevar por amor" aunque reconoce que tuvo dudas antes de casarse y que cree que su madre intentó advertirle pero él no se dio cuenta. "Creo que mi madre me estaba intentando hacer ver lo que iba a pasar", dice. Aunque su matrimonio estaba a punto de romperse cuando Paulina se quedó embarazada, Colate tiene claro que el día en el que se enteró que iba a ser padre, su vida cambió para siempre. "Tener a mi hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida" declara y, por él, lleva casi once años litigando con la cantante en los tribunales.

Beatriz Velasco HEARST

Nicolás vive en Miami para estar cerca de su hijo Nico al que adora. "Es buen conversador, muy inteligente, muy maduro para algunas cosas, pero un bebé para otras. Tiene una carita preciosa y no se separa de mí. Con él tengo conversaciones muy adultas para la edad que tiene" y revela a quién se parece. "De personalidad y en lo interior se parece más a mí, pero físicamente a su madre, tiene el cuerpo de su familia", afirma. Precisamente en esta ciudad, padre e hijo coincidieron con la reina Sofía. "Estuvieron hablando, y mi hijo le contó a la reina Sofía historias del Juan Sebastián Elcano, que no sabía ni yo. Y ella estuvo encantadora preguntándole por Pedraza, donde tiene mi madre su casa, por los primos. Aluciné por cómo trata a la gente la reina Sofía, es una persona maravillosa" asegura.



Beatriz Velasco HEARST

Nicolás ha encontrado de nuevo el amor y no puede estar más feliz. "Estoy súper bien, en uno de los mejores momentos a nivel personal. La vida me ha premiado con una persona maravillosa. Se llama María Clara Mejía, es colombiana, pero vive en Miami desde hace mucho. Nos conocimos hace quince años con otras parejas y de pronto la vida nos ha juntado" y reconoce que mantiene una excelente relación con su ex, Eugenia Martínez de Irujo. "La quiero mucho, y ella a mí, y nos vemos. Me encanta su marido Narcís, hace poco estuvieron comiendo en la casa de Pedraza. Nos tenemos un enorme cariño", cuenta.

Entrevista realizada en el Aula cultural de El Corte Inglés. Plaza del Callao, Madrid

Mi foto favorita

Cedida Colate Vallejo-Nágera

"En esta foto estoy con mi ídolo, Julio Iglesias. Fue un encuentro maravilloso en su camerino en Miami, todo un placer".

