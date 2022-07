El periodista del corazón Miguel Ángel Nicolás no siempre se dedicó a la crónica rosa, sino que anteriormente se hizo una gran carrera en el mundo de la moda. Ahora, el colaborador de 'Ya es mediodía', 'Ya son las ocho', el cual ha anunciado su cancelación, y 'El programa de Ana Rosa' nos ha concedido su entrevista más sincera en la que nos detalla cómo ha sido este año con un doblete en pantalla, en medio de un huracán de cambios en Mediaset y con el regreso de Ana Rosa Quintana a la vuelta de la esquina.

Nicolás se ha convertido en uno de los rostros más populares entre los periodistas de la crónica social trabajando en este tiempo con Sónsoles Ónega y Ana Rosa Quintana sobre las que ha hablado en nuestro 'Test de los famosos'. ¿Con quién prefiere trabajar? o ¿Eres un buen jefe? Son algunas de las preguntas a las que se ha sometido en el vídeo que hay sobre estas líneas. ¡Descubre todo dándole al play!

Además, ha recordado sus años como periodista de moda y ha contado algunas anécdotas de los diseñadores más famosos con los que llegó a compartir su tiempo, ya fuera cubriendo sus desfiles de alta moda o entrevistándolos para las revistas de moda más importantes. ¿Cómo era estar frente a Yves Sant Laurant o Donatella Versace? Finalmente, el periodista nos ha confesado sus trucos de belleza y de alimentación que lleva manteniendo en los últimos años y que le dan tan buenos resultados. ¡Descúbrelos!

