Muchas veces hemos alucinado con el espectacular físico de, por ejemplo, Jennifer López a los 52 años, pero es que en España también tenemos famosas con unos genes envidiables, como Mar Saura, que a sus 46 años puede presumir de estar igual o mejor que en su juventud. La actriz y presentadora se marchó unos días a Ibiza en familia, y allí se dejó ver espectacular, como es ella, luciendo cuerpazo en bañador. Mar está estupenda, y lo sabe, por eso no dudó en arriesgar con unos modelitos que sólo están al alcance de unas pocas.

Para sus días de playa, Mar apostó por un look de vestido raído con flecos y un sombrero de paño con detalles de plumas que ya dejaba entrever la impresionante figura que le hacia el bikini que llevaba debajo, y es que parece que las Misses (ella fue Miss Barcelona 1992) están hechas de otra pasta.

Gtres

Gtres

Gtres

Para su día de relax en un yate, Mar lució tipazo con un complicado bañador con detalles cut-out y cuerdas en color blanco roto que dejaba a la vista su cintura de avispa y sus brazos y muslos torneados a base de deporte. Porque Mar se cuida mucho y no lo esconde, tal y como nos confesó a Diez Minutos hace unos años. ¿Su mejor baza? El gran sombrero de paja, las gafas de sol y las joyas doradas que hacían subir al look varios puntos. ¡Súper elegante!

Gtres

Gtres

Este verano, por fin, parece mucho más tranquilo que el anterior: Mar estuvo muy preocupada en 2021 por la salud de su madre, que se contagió de covid y tuvo que pasar nada menos que 48 días ingresada por empeoramiento de la enfermedad. Además, tiene tiempo para pasar con su marido y sus hijos, ya que se pasa el año viajando, pues trabaja mucho más en México que en España, tal y como le contó a Rosa Villacastín en una entrevista el pasado marzo de 2021 para Diez Minutos.

Sin duda este año lo ha cerrado también por todo lo alto, con muchos proyectos pero también con tiempo para disfrutar con los suyos. ¿Cuál será su próximo paso? Es un misterio, pero seguro que será grande, porque como ella misma dice: "Me exijo mucho, y si hacemos algún proyecto, siempre intento que sea el mejor, no me gusta quedarme a mitad de camino. El secreto es soñar muy alto".

