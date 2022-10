La relación de Steisy y Pablo Pisa está pasando, probablemente, por sus horas más bajas. Hemos visto varias crisis que nos han contado a través de su canal, pero esta, televisada desde 'Pesadilla en el paraíso', está suponiendo que su amor se resquebraje de verdad y Pablo se haya planteado incluso la ruptura con ella, especialmente debido al tonteo que se trae la granadina con Dani García Primo, y cuyas últimas declaraciones no han ayudado a calmar los ánimos fuera de la granja, porque la joven se ha desahogado con Dani y con Omar Sánchez... y la cosa va a traer cola.



"Me aburro a veces", ha confirmado Steisy a sus compañeros en una tranquila charla junto a la chimenea. "En mi relación con Pablo me gustaría cambiar que él buscase tanto la perfección y el canon que se le ha enseñado de familia y pareja perfecta", se quejaba ella. "Para Pablo, una pareja perfecta es una pareja que no sale mucho, que es casera, que todo lo hace bien... que se deje fluir, que es muy joven", añadía, y es que incluso le "cuesta trabajo que salga de fiesta", y es por eso que le parece que está en una relación de "una pareja de 80 años".

"Que tú llegues a casa, la limpies, te duches, cenes y te pongas una película está bien un día, pero no puede ser que él vea eso 'lo normal'. A mí me gusta salir, beber, estar con mis amigas, cagarla... Me lo llevo de fiesta y a las 3 de la mañana me está diciendo 'vamos a acostarnos'", se lamentaba. Dani, por su parte, prefería verlo desde otro ángulo: "¿Y no crees que le gustas más a Pablo porque le mueves, porque no eres esa persona perfecta?".

Steisy, en ese momento, confesaba algo que no había dicho nunca: "Pablo es como una casa sin limpiar: le da morbo limpiarla y verla limpia. A él le da morbo sacarme, enseñarme... se siente con la responsabilidad de cuidarme". Además, su vida sexual también se ve resentida por esa 'perfección' que buscaría Pablo: A veces me gustaría que fuera más guarro, más agresivo sexualmente".

Aún así, no todo es malo: también ha dicho que lo que más le gusta de él es que "es súper inteligente" y es "guapo para morirse", pero no sólo eso: "A mí que él tenga seguridad en sí mismo y muestre su bisexualidad con naturalidad, que saque su parte femenina, que hable en femenino... a mí esa seguridad me pone muy cachonda", ha desvelado muy picarona.