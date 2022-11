Lucía Dominguín ha vuelto a Madrid después de su paso por Pesadilla en el paraíso después de haber sido la última expulsada de la granja. Un paso que se ha caracterizado por haberse ganado el cariño de la gran mayoría de la granja y la enemistad de Marco e Israel con quienes protagonizó algún que otro enfrentamiento.

Tal ha sido la relación que ha forjado que la falta de Lucía también ha sido un gran palo para Steisy, Víctor y Omar. Tanto es así que Omar y Steisy rompían a llorar al día siguiente de la expulsión por echarla de menos. Nada más llegar, Lucía hacía un guiño a Xavi, el novio de Danna, dándole la corona de flores que llevaba en la cabeza: "no te voy a poner cuernos pero te pongo flores".

Telecinco

Pero si por algo se la va a recordar en la granja ha sido por su arrastre a nominación. La última acción de Lucía Dominguín en la granja fue la nominación de Dani García, lo que sorprendió a todos puesto que no iba a hacerlo en principio. "No tiene ningún sentido, a su amiga la consiente cosas y a mi no", decía el propio Dani G a la mañana siguiente de haber sido arrastrado.

Sobre él, Lucía aseguraba que "es muy estratega, y tiene que aprender mucho, sobre todo a escuchar y a querer a las mujeres". Un comentario que no le gustaba nada a la madre de Dani quien contestaba que "no tiene nada que aprender", a lo que Lucía aseguraba que era algo con respecto a él no con su madre. "Estuve a punto de nominar a Isra pero Dani necesitaba ese confrontamiento con Steisy. No soy psicóloga ni nada, pero esos chicos necesitaban enfrentarse".

Haciendo gala de su naturalidad en el plató, Lucía llegaba incluso a coger el guion de Carlos y tachar temas, siendo uno de ellos el más polémico: cuando habló sobre la muerte de su padre. Sobre ello ha asegurado que "no tengo pruebas pero, fue tan trágico y repentino que tengo el derecho de pensar lo que me dé la gana porque no me dijeron nada". Y es que ni siquiera conoce si realmente se llegó a investigar la muerte en profundidad.