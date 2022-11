Daniela e Iwan están dando rienda suelta a su romance en Pesadilla en el paraíso. Ambos están configurando una de las parejas más canallas y con más picardía de la granja, sorprendiendo no solo con los momentos más divertidos y hot sino también con los más cariñosos en los que se han confesado los sentimientos que tienen el uno por el otro.

La pareja sorpresa en el reality de la granja ha protagonizado una conversación muy dulce en la que Iwan confesaba que estaba sintiendo algo por Daniela: "Me gustas porque te estás portando bastante bien conmigo", a lo que Daniela no dudaba en contestar: "Lo que más me gusta de ti es que observas mucho, tienes buen corazón y eres muy generoso... y si eres generoso aquí, en la vida real, más". Una conversación en la misma cama que iba dando paso a más complicidad entre ellos.

Telecinco

Pero esto no ha sido todo. Ellos han tenido una de las primeras noches de pasión bajo las sábanas y, lejos de provocar un enfrentamiento, como ha sido el caso entre Danna y Manu, lo que ha hecho ha sido intensificar aún más la relación siguiendo adelante con todo lo que están sintiendo. "Son dos meses ya, tenemos que divertirnos, y surgió de una forma muy orgánica y disfrutamos, que es lo importante", aseguraba Daniela en el debate, a lo que él respondía que con "verla a ella disfrutar, yo me quedé muy a gusto".

Aunque la relación no gusta a todo el mundo, puesto que Israel lo ha criticado en varias ocasiones cantando canciones como 'lo tuyo es puro teatro' o 'tu novio es un zombie', temas con los que el jugador de póker considera que le está faltando al respeto. "Creo que Iwan está jugando un poco con ella", asegura Isra. Una situación que no gusta nada a Daniela y es que se encuentra entre los dos: "Estás en medio y va a perjudicar nuestra amistad", le ha dejado claro Israel, poniendo entre la espada y la pared a Daniela que no sabe qué hacer.