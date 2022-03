Julia Janeiro: temporada nueva, look nuevo. La influencer es toda una WAG. Sí, el título que se usa (desde hace años) para llamar a las 'mujeres o novias de futbolistas'. Juls -como se hace llamar en redes sociales- lleva varios meses saliendo con el futbolista del Getafe B, Tommy Rossi, y su relación está más que consolidada, tanto que es habitual ver a la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique en los partidos del equipo de su chico. En uno de esos últimos encuentros, Julia ha animado a su novio como la que más y comentando el partido con varios amigos. Y trajo suerte al equipo de su novio, que ganó 1-0 ante el RSD Alcalá.

La hija de Jesulín llevaba un abrigo de piel para combatir las frías temperaturas con las que ha comenzado la primavera. E intentaba pasar desapercibida cubriéndose el pelo con una gorra verde y la obligada mascarilla. Al quitarse la gorra pudimos ver el cambio de look con el que ha dado la bienvenida a la primavera: mucho más rubia que nunca. La hija de María José Campanario está encantada con su nuevo color de pelo, tanto que ya ha presumido en sus redes sociales. "Me sentí linda", comentó junto a la imagen. a

Julia Janeiro está centrada en su faceta de influencer y tiene claro que su futuro no pasa por participar en un reality. Mientras su padre ha vuelto a la televisón, como consurante del programa 'El Desafío', ella afirmó en una ronda de preguntas con sus seguidores en Instagram, que "nunca" participará en un reality porque "no me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie". "¿Incluso 'Supervivientes'?", le insistían. A lo que ella contestaba tajante: "No".

