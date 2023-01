Instagram

El pasado 17 de enero, la influencer María Pombo daba por sus redes la mejor de las noticias, y es que está embarazada de su segundo hijo. La madrileña contaba la maravillosa noticia mediante un emotivo vídeo donde aparece, marido de María Pombo. "Estoy orgullosa de mí, porque he podido contarlo sin ninguna presión, he sabido gestionar mis emociones y decirlo cuando yo estuviese preparada. Estoy tan feliz que podría llorar", contaba de lo más emocionada.Era un secreto a voces, ya que el pasado noviembre la influencer acudía al programa de 'La Resistencia' donde "sin querer" filtró fotos de su embarazo. y enseguida los fans se percataban de fotos recientes en las que aparecían un predictor y otra mostrando tripita. Ya cuando han estado más tranquilos, la pareja anunciaba esta noticia y la familia no puede estar más contenta por este nuevo miembro. ¿Quieres saber qué será?Mediante otro vídeo en sus redes en el que aparece con su familia, María y su marido descubren que están esperando una niña., escribía la joven de lo más emocionada. Son muchos los comentarios tanto de personas anónimas como de rostros conocidos dándole la enhorabuena, y es que dentro de poco van a tener a la parejita. Por ahora la influencer tiene poca barriguita, pero seguro que nos va compartiendo este embarazo como el primero.