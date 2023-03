Eugenia Martínez de Irujo, que comenzaba el año con una de las mejores noticias -el nacimiento de la segunda hija de Fernando Fitz-James Stuart-, ha compartido en sus redes sociales una de las peores: su mascota más especial, su cerdito Pincho, ha fallecido. "Para mí, desde anoche, es un día oscuro y tremendamente triste porque se me ha ido Pincho", así lo comunicaba en su perfil de Instagram.

La aristócrata siempre ha sido una gran amante de los animales y aboga por la adopción de estos. Y no solo eso, también presume de sus mascotas en sus redes, compartiendo imágenes de sus perros, burros, gallinas y cerditos. Pero ahora la Duquesa de Montoro ha comunicado a sus seguidores esta gran pérdida publicando una serie de fotografías de ella con su cerdito. Tal era el cariño que le tenía a Pincho que incluso llegó a dibujarle con unas alas, y nos ha mostrado esa pintura en las imágenes.

"Lo mejor que hice fue adoptarte por todo lo que me has dado. Llevamos tiempo luchando con tú enfermedad y desgraciadamente no ha sido posible mi niño guapo", ha descrito. Además, ha asegurado que la marcha de Pincho la deja "desolada" pero que ahora "podrá descansar tranquilo".

Varios famosos se han hecho eco de esta noticia y le han dado el pésame en su post de Instagram. Alba Carrillo le manda un beso enorme y le dice que "los animales son la alegría de la casa"; el maestro Joao también le envía "un beso muy fuerte"; y Paula Echevarría le manda todo su apoyo con un emoticono en forma de corazón rojo.

No es la primera vez que pierde a una de sus mascotas, en el verano de 2022 Eugenia Martínez de Irujo se despidió de su perra Pepa, a quien adoptó de una protectora de animales hace años: "Hoy es un día muy triste. Siempre te voy a recordar así Pepa, mirando el mar de ibiza donde siempre has vivido tan feliz desde que te adopto mamá… Hoy te lloro mi niña tan buena, tan noble, tan lista y cariñosa…", escribía en Instagram.