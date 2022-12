Ona Carbonell tiene el sacaleches eléctrico y portátil que te facilitará continuar con la lactancia materna aunque tengas que volver al trabajo. La nadadora se ha incorporado a su rutina laboral tras el nacimiento de su hijo Teo el pasado 29 de junio y, como le pasa a todas las madres tras su baja por maternidad, lo ha hecho preocupada por cómo compatibilizar continuar alimentando a su bebé con leche materna con sus nuevas rutinas como pasar largas jornadas fuera de casa o dormir separados. Además de cuidar tu alimentación durante la lactancia o los cuidados del pecho, en esta etapa es muy importante contar con un buen sacaleches que te facilite la tarea de la extracción de leche para que, en tu ausencia, tu bebé se pueda alimentar con ella a través del biberón. Así que, además de escoger el biberón que más se adapte a sus necesidades, debes elegir el sacaleches que te facilite la tarea.

En su vuelta al trabajo, Ona Carbonell, que ha escogido nombres originales para sus hijos como otros famosos, ya ha estrenado el sacaleches que te ayudará con esta tarea. Aunque también los hay manuales, si escoges uno eléctrico y portátil como el de la nadadora, la tarea será más sencilla porque podrás tener las manos libres y podrás moverte durante la tarea además de facilitarte que puedes realizar en cualquier momento y lugar.

Y es que, si hace unos días Violeta Mangriñán hablaba del gadget que le ha ayudado a 'lidiar' con los pañales sucios, ahora Ona Carbonell revela las ventajas de Elvie Stride, el sacaleches eléctrico y portátil que ha comenzado a utilizar. Este aparato dispone de diez niveles de intensidad y es muy cómodo porque recoge la leche dentro de tu propio sujetador lo que te deja las manos libres y, al no necesitar estar enchufado a la red, podrás moverte libremente. Este sacaleches es ligero, menos de 150 gramos por contenedor; compacto por lo que se disimula debajo de tu ropa habitual y dispone de un sistema sellado acústicamente por lo que es bastante silencioso. Además, puedes conectarlo a una aplicación móvil 'Pump with Elvie' para controlarlo a distancia y seguir el historial de tus extracciones. Si has apostado por la lactancia materna ¿a qué esperas para fichar el sacaleches del que todo el mundo habla?

