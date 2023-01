El año 2023 puede ser el año de los propósitos conseguidos para perder los kilos que sobran, pero para ello debes tener unos buenos hábitos para conseguir tus objetivos y una buena dosis de fuerza de voluntad. Ya he contado, por ejemplo, las diferencias entre el jogging y el running, todo lo que necesitas saber sobre la calistenia o los mejores consejos para no aumentar de peso en Navidad, pero si no los has seguido y has engordado algún kilo que quieras eliminar, te voy a desvelar cómo puedes hacer de manera saludable y sin que te cueste mucho. Además, para cuidar tu salud y tu piel puedes consultar mi consultorio de belleza y también puedes conocer su estado a través del diagnóstico on line.



Si tu propósito de año nuevo es adelgazar algo, te propongo un plan:

Aumenta tu autoestima, quiérete tal y como eres, da igual los kilos que muestre la báscula.

quiérete tal y como eres, da igual los kilos que muestre la báscula. Comienza a mover tu cuerpo.

Continua con unos hábitos alimenticios saludables.

Si quieres bajar de peso hazlo por tener buena salud, por poder tener agilidad, no fatigarte, piensa en que si no controlas el peso, llegada la menopausia, con el descontrol hormonal, pueden ir aumentando los kilos y la probabilidad de padecer enfermedades asociadas al sobrepeso como la hipertensión, el desequilibrio del colesterol o la obesidad, entre otros.

El plan que te ofrezco consiste en conseguir primero en aceptar tu cuerpo y conocer los kilos que te pueden sobrar para estar en normopeso, es decir, no para ser una mujer súper delgada, sino para saber cual es tu peso saludable con relación a tu edad y a tu estatura, saber por qué no eres capaz de bajar de peso, analizar tus hábitos de comida y vigilar la actividad física que haces diariamente.

Una vez hayas analizado tu situación, ponte manos a la obra. Para ello, pésate, pero no te agobies con la cifra: ésta sólo te servirá para ver la evolución de tu peso, y no volverás a pesarte hasta el mes siguiente. Coge una agenda y apunta lo que comes cada día y lo que te has movido, y cada domingo reflexiona sobre el objetivo propuesto y el objetivo realizado en cuanto a comida y ejercicio físico; y si una semana no lo cumples, no te castigues por ello: cada lunes te dará la oportunidad de hacer algo diferente, de estar más cerca de tu objetivo y compromiso, pero no te centres solo en la meta e intenta disfrutar también del proceso y de tener esa rutina, porque si no perderás la ilusión en seguida.



La segunda parte del plan consiste en aprender a comer mejor: déjate asesorar por un especialista en nutrición o sigue tu sentido común. Ya sabes los alimentos que son poco saludables -las frituras, las comidas rápidas, la bollería, el exceso de hidratos de carbono en forma de pastas refinadas, los azúcares- y come cada día 5 piezas de frutas y verduras, cereales integrales (sin azúcar, mejor) y organiza tu plato en la proporción de casi el 50% en proteínas (no sólo animales: las legumbres como los garbanzos, las lentejas o la chía tienen alto contenido en proteínas, y los frutos secos o las verduras como los guisantes también), y el resto entre algo de hidratos naturales procedentes de arroz, pasta integral o patata, y bastante verdura fresca con aceite de oliva virgen. Además, bebe mucha agua, entre 1'5 y 2 litros diarios.



Este plan termina con el aumento del ejercicio físico: no puedes bajar de peso solo restringiendo tu comida, ya que esa elección conlleva pérdida de masa muscular, y en cambio debes aumentarla a la vez que pierdes grasa. Debes hacer ejercicio de musculación con o sin peso, y lo más recomendable es hacer ejercicios aeróbicos, es decir, el famoso cardio: nadar, bicicleta, salir a correr o andar, bici estática, elíptica, escaleras... en internet encontrarás app que te pueden ayudar a tener un plan de ejercicios con arreglo a tus condiciones físicas, sexo y edad; si te apuntas a un gimnasio, confía en la ayuda de los monitores titulados y, si te lo puedes permitir, un entrenador personal es una gran opción.

Cada día anota en tu agenda lo que has comido, lo que te has movido, y ponte notas bonitas sobre tu persona y tu cuerpo, y te aseguro que si comes ordenadamente, haces ejercicio y te quieres más y mejor, podrás no solo bajar de peso, sino sentirte bien contigo misma. Ahí será cuando entiendas el verdadero sentido de bajar de peso, y confía: verás los cambios y merecerá la pena.