La semana pasada en El juego de mi destino, Cemal no pudo contenerse y terminó besando a Asiye ante la mirada de una escondida Nergis. En el capítulo 20 de hoy de El juego de mi destino, la velada de la familia Demirhan en uno de sus hoteles no ha salido como ninguno de sus integrantes esperaba. Por su parte, Asiye debe hacer frente a Necmi, quien ha regresado a su vida con un solo propósito: sacar beneficio económico de las dificultades por las que está pasando la mujer y sus hijos.

Por otro lado, Helin ha quedado impresionada por el cariño y el afecto que parecen tenerse Mahir y Asiye. Ella les ve como un matrimonio feliz y enamorado, ajena a la verdad. Dolida, le confiesa a Cemal que está algo celosa y que le gustaría que la relación que hay entre ellos dos, fuera tan fuerte como la de su hermanastro con su supuesta esposa.

Mahir le dice a Asiye que la ayudará

Esto solo causa dolor en el corazón de Cemal. No porque sienta lástima por las palabras de Helin, sino porque tiene miedo de que las palabras de su mujer sean verdad. “¿Y si es cierto que Asiye quiere tanto a Mahir como parece a primera vista?», se pregunta a sí mismo. Después, en la soledad de su cuarto, recuerda con tristeza y nostalgia su matrimonio con su gran amor.

Mientras tanto, Asiye pone a Mahir al tanto de la propuesta de Necmi: «Me ha dicho que no irá a la policía, pero debo darle una buena suma de dinero». Mahir le deja claro a su amiga que no está sola y que hará lo necesario para ayudarla. «Cuando te diga la cantidad que quiere, házmelo saber. Yo me haré cargo», sentencia el hombre algo enfadado.