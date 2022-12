La semana pasada en El juego de mi destino, Zuhal le reveló a Cemal una verdad que cambiaría la vida de la familia por completo. En los capítulos 61 al 64 de esta semana en El juego de mi destino, Cemal todavía seguía sorprendido por la revelación que le hizo Zuhal. El hombre le aconsejó a su empleada que le contase a Mahir que estaba embarazada. «Él no puede saberlo, está enamorado de Asiye y no quiero que vuelva conmigo solo por el bebé», le dijo, haciéndole prometer que guardaría su secreto. Cemal, aunque con reticencias, aceptó callar: «Si es lo que deseas, no seré yo quien eche por tierra tus planes».

Raci y Zahide se citaron en un restaurante para hablar de su inminente divorcio. Él quería arreglar las cosas de forma civilizada y le aseguró que el dinero no sería un problema: «Te daré todo lo que quieras, pero tienes que saber que nuestro divorcio no tiene nada que ver con Meral. Tanto tú como yo merecemos un nuevo comienzo». Zahide asintió y con una sonrisa de oreja a oreja, le deseo a su marido que fuera feliz.

Ugur y Ahmet tuvieron un enfrentamiento mientas jugaban

Pero, en un descuido de Raci, la mujer le envió un mensaje a varios periodistas y estos se presentaron en la puerta del restaurante. «¡Que lo saquen en todos los medios, no nos vamos a separar! Amo a Raci y estoy dispuesta a perdonarle y empezar de cero», expresó dejando boquiabierto a Raci, que se marchó tachándola de “loca” y “desquiciada”.

Mientras jugaban juntos, Ugur y Ahmet tuvieron un encontronazo y el segundo acabó con un pequeño hematoma en el brazo. Helin pareció para calmar los ánimos, pero al ver el moretón de su hijo, llamó a Cemal para que pusiera orden. El niño aseguró que había sido sin querer, pero su padre no le creyó y esto enfureció al pequeño, que acabó llorando en brazos de su madre.

Por otro lado, Necmi, que seguía manteniendo un perfil bajo, pus en marcha su plan para vengarse de la familia Demirhan. El hombre no pensaba permitir que, aquellas personas que considera que le hicieron daño, siguieran viviendo felices y sin problemas.