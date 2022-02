En 'Secret Story' la tensión es cada vez mayor. Entre los concursantes ya se han vivido todo tipo de situaciones, desde tensas discusiones que han provocado que Carlos Sobera tenga que intervenir hasta amores secretos que ya han dejado de serlo. En las últimas horas, hemos podido ver cómo Álvaro decidía declararle su amor a Carmen. Sin embargo, parece que no le ha salido del todo bien, y es que ella ha terminado dándole calabazas.

Sin duda, un tema que ha creado todo tipo de especulaciones dentro de la casa de los secretos, provocando un tenso ambiente que parece haberse trasladado al plató del programa. Tras ver cómo la concursante ha terminado rechazando a su compañero, Bibiana Fernández ha decidido intervenir para confesar que ella ve una parte positiva, yes que cree que así él se pondrá a régimen. "Igual Álvaro no le gusta a Carmen, pero le gustará a otra", ha indicado la colaboradora.

Telecinco

Sin duda, unas declaraciones que no han gustado nada a Carlos Sobera, que ha decidido intervenir para lanzarle un 'zasca' a la colaboradora. "¡No! No me sale de las narices que Álvaro se ponga a régimen, tiene todo el derecho a estar gordo y enamorarse y ser correspondido. ¡Viva la gordos!", le ha indicado a su compañera dejando claro que no le ha gustado nada que diga que cuando baje de peso gustará a otras chicas.

Telecinco

Por su parte, ella ha dejado claro que ella simplemente pensaba que esto haría que se cuidase más. Sin embargo, el presentador ha seguido insistiendo en que no le gustaría que ahora Álvaro bajase de peso por este motivo, y es que ha indicado que está "harto" de que se diga que las personas tienen que cambiar su físico para ser correspondidos y gustar a alguien.

