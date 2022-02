Isa Pantoja entrará en 'Secret Story

A pesar de que en un principio parecía que la relación entre Carmen, Rafa y Álvaro era inquebrantable, poco a poco comienzan a existir más rencillas entre ellos. Lo cierto es que a la cordobesa le ha costado poder tener la misma relación que tenía con él antes de saber que a su compañero ella le gustaba. Esto ha hecho que la situación entre ellos sea cada vez más tensa, llegando a protagonizar algunos enfrentamientos dentro de la casa de los secretos. Ahora, un comentario de Rafa ha terminado provocando que él acabe derrumbándose.

Todo ha comenzado después de que Rafa desvelase delante de todos sus compañeros que él de la única persona que se fía al cien por cien dentro de la casa de los secretos es de Carmen, una frase que ha provocado que Álvaro se sienta muy apartado. El concursante no ha podido evitar derrumbarse al escuchar cómo el que tenía por su amigo dejaba claro de quién se fiaba dentro del reality.

Dentro del Cubo, Álvaro ha confesado que no entiende qué puede estar haciendo mal para que las personas que considera sus amigas dentro de la casa de los secretos sigan sin confiar en él. "Nadie me quiere realmente y no sé por qué. Me estoy abriendo más que nunca y aún así no lo consigo", ha indicado sin poder contener las lágrimas y dejando claro que lo único que quiere es sentirse querido por sus compañeros.

El concursante ha reconocido que no comprende que alguien que se considera su amigo diga que no confía en él, porque siente que esa es la base para poder mantener una relación sólida. Además, sus enfrentamientos con otras personas de la casa como Brenda han provocado que acabe sintiéndose solo y apartado de todos. "No sé si creen que estoy haciendo un show o algo, pero no soy malo", ha recalcado completamente roto.

